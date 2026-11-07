Die 18-jährige Maïssa erblindete links nach Tränengas in Mulhouse. Ihre Anwältin Pierre Brunisso fordert Suspendierung des unbekannten Polizisten und ein Verbot der Granaten.

Die 18-jährige Maïssa verlor in Mulhouse im Osten Frankreich s ihr linkes Auge durch einen Tränengas granatenabschuss, während sie sich zufällig in der Nähe der Proteste aufhielt. Sie hatte die Stadt ursprünglich besucht, um Freundinnen zu treffen, und geriete unerwartet mitten in die Demonstration. Der Vorfall führte zu schweren Vorwürfen gegen die Sicherheitskräfte und fordert eine Aufklärung der Umstände.

Unfallhergang und medizinische Folgen

Maïssa befand sich am Freitag mit Freundinnen in der Stadt, als sie plötzlich in die Proteste geriet. Sie beschrieben die Stimmung anfangs als gut, da Menschen unterschiedlichster Hintergründe anwesend waren. Plötzlich traf sie etwas am Auge, ohne dass sie den Abschuss oder Warnungen bemerkte. Sofort floss Blut, und sie erkannte die Schwere der Verletzung. Drei Wochen nach dem Vorlag trägt sie noch immer einen Verband und eine Schutzschale aus Kunststoff.

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Die medizinische Versorgung umfasste zwei Operationen, wobei eine Operation an ihrem 18. Geburtstag stattfand. Die Diagnose lautet ein Bruch des Augenhöhlenbodens. Fest steht, dass die Studentin für Angewandte Fremdsprachen auf dem linken Auge nie wieder sehen wird. Die psychische Belastung war in den ersten Tagen extrem hoch, doch sie versucht nun, ihren Alltag wiederzugestalten, obwohl die Blicke anderer Menschen schwer zu ertragen sind.

Forderungen und politische Reaktionen

Maïssa fordert ein absolutes Verbot solcher Granaten, da die verursachten Schäden nicht rückgängig gemacht werden können. Mehrere Abgeordnete der Partei La France insoumise empfingen die Studentin, um sich mit den Ereignissen vom 17. Oktober in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu befassen. Ihre Mutter richtet schwere Vorwürfe an die Polizei und fordert Gerechtigkeit.

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Die Mutter möchte, dass die Person gefunden wird, die ihrer Tochter das Auge zerstörte, und nicht weiter im Dienst bleibt. Dies wird als ein großer Sieg für ihre Tochter und alle anderen angesehen, denen so etwas passieren könnte. Maïssa betont, dass junge Menschen ernst genommen werden müssen und sich etwas ändern muss. Seit dem Vorfall möchte sie sich engagieren, obwohl sie bislang keine Aktivistin war.

Strafrechtliche Aufarbeitung und Anwälte

Laut Maïssas Anwalt Pierre Brunisso ist der Schuss nicht regelkonform abgegeben worden. Der Polizist hat gezielt und auf direkter Flugbahn geschossen, was eine Suspendierung des Beamten erforderlich macht. Pierre Brunisso verlangt die Suspendierung des unidentifizierten Polizisten, da die Handlung nicht den Richtlinien entsprach. Die Untersuchungskommission konnte den Beamten, der das Projektil abgeschossen haben soll, bislang nicht identifizieren.

Wegen chronischer Erschöpfung und wiederkehrender Migräne wird Maïssa in diesem Jahr weder an die Universität zurückkehren noch an Demonstrationen teilnehmen. Sie habe Angst, auch ihr zweites Auge zu verlieren, weshalb sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Der Fall wirft Fragen zur Einsatzdoktrin der französischen Polizei auf und bleibt ein zentrales Thema in der öffentlichen Debatte über Protestsicherheit und unverhältnismäßige Gewalt.