Tränengas gegen Lehrerproteste vor WM-Auftakt in Mexiko

Kurz vor dem Start der Fussball-WM in Mexiko kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen demonstrierenden Lehrern und der Polizei. Die Lehrer fordern höhere Gehälter und bessere Renten. Die Proteste sollen während der WM fortgesetzt werden, falls keine Lösung gefunden wird.

Gut eine Woche vor dem Auftaktspiel der Fussball-Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von Mexiko , den USA und Kanada ausgerichtet wird, ist es in Mexiko -Stadt zu heftigen Zusammenstössen zwischen demonstrierenden Lehrern und der Polizei gekommen.

Die Demonstranten, die der Lehrergewerkschaft CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) angehören, versuchten gewaltsam, sich Zugang zum Zócalo-Platz zu verschaffen, dem zentralen Platz der Hauptstadt. Dort wird derzeit eine grosse Fanzone für die WM aufgebaut, auf der die Spiele auf einer Grossbildleinwand übertragen werden sollen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge aufzulösen. Berichten zufolge wurden zwei Lehrer verletzt, mehrere weitere Personen erlitten Atembeschwerden durch das Reizgas.

Die Umgebung des Zócalo-Platzes ist bereits seit Tagen mit massiven Metallzäunen abgesperrt, um die Sicherheit während der WM zu gewährleisten. Die Lehrerproteste richten sich gegen die unzureichende Bezahlung und die schlechten Rentenbedingungen im mexikanischen Bildungssystem. Die CNTE fordert eine deutliche Erhöhung der Gehälter und eine Reform des Rentensystems, das viele Lehrkräfte in die Armut treibe. Die Gewerkschaft hat angekündigt, die Proteste während der gesamten WM fortzusetzen, falls die Regierung nicht auf ihre Forderungen eingeht.

Dies könnte zu erheblichen Störungen während des Turniers führen, da Mexiko-Stadt einer der wichtigsten Austragungsorte ist. Die Präsidentin Mexikos, Claudia Sheinbaum, hat bereits erklärt, dass die vollständige Erfüllung aller Forderungen aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht möglich sei. Sie bot jedoch an, in Verhandlungen über Teilverbesserungen zu sprechen. Die Lehrer lehnten dies bislang ab und beharren auf ihren Maximalforderungen.

Die Auseinandersetzungen am Zócalo-Platz sind der vorläufige Höhepunkt einer seit Monaten schwelenden Konfrontation zwischen der Lehrergewerkschaft und der Regierung. Bereits im Vorfeld der WM hatten Lehrer in mehreren Bundesstaaten Mexikos mit Streiks und Strassenblockaden gedroht. Die Regierung fürchtet nun, dass die Proteste das Image des Landes als WM-Gastgeber beschädigen könnten. Internationale Medien berichten bereits kritisch über die Unruhen.

Die Sicherheitskräfte wurden angewiesen, hart gegen jegliche Störungen vorzugehen, um einen reibungslosen Ablauf der WM zu gewährleisten. Dennoch bleibt die Lage angespannt, und es ist unklar, ob eine Einigung vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels am 11. Juni im Aztekenstadion erreicht werden kann. Die Lehrer zeigen sich entschlossen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen - notfalls auch während der Spiele





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