Ein fahrender Traktor fing in Beringen Feuer. Die Schaffhauserstrasse war zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache bei hohem Sachschaden.

Am frühen Morgen eines Montags brach in Beringen im Kanton Schaffhausen ein schwerwiegender Verkehrsvorfall aus, als ein fahrender Traktor in Brand geriet. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr reagierten schnell auf den Vorfall an der Schaffhauserstrasse. Durch die Löscharbeiten und die nachfolgende Bergung des beschädigten Fahrzeugs war die wichtige Verkehrsader für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Personen kamen bei dem incident zu nichts zu schaden.

Ereignisablauf im Galgenbucktunnel

Der Vorfall begann mit einer Rauchentwicklung im Inneren des Galgenbucktunnels. Der Fahrer bemerkte die Situation an der Ausfahrt in Richtung Enge. Er reagierte sofort und hielt das Fahrzeug an der Schaffhauserstrasse in Beringen an. Der Landwirt versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen, indem er die beiden angehängten Anhänger vom Traktor abkuppelte.

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Während dieser Manöver stiegen immer mehr Flammen aus dem Motorraum des Traktors. Der Fahrer kontaktierte daraufhin die Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei. Die Alarmierung führte zum schnellen Ausrücken der zuständigen Rettungskräfte an den Unfallort. Die Feuerwehr stellte rasch fest, dass das Feuer außerhalb des Tunnels gelöscht werden musste.

Einsatztaktik und Verkehrssituation

Die eingesetzten Kräfte konzentrierten sich primär auf die Bekämpfung des Feuers im Motorraum des Lkw. Da der Schaden erheblich war, war die Sperrung der Schaffhauserstrasse unvermeidbar. Die Verkehrssicherung nahm einen Großteil der verfügbaren Kapazitäten in Anspruch. Für den Durchgangsverkehr bedeutete dies erhebliche Umleitungen und Wartezeiten.

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Die Schaffungsfreie Zeit dauerte an, bis die Gefahr vollständig gebannt war. Erst danach begannen die Vorbereitungen für die Bergung des Fahrzeugs. Die Straße blieb für alle anderen Verkehrsteilnehmer geschlossen, bis die Arbeiten abgeschlossen waren. Die genaue Dauer der Blockade belief sich auf zwei Stunden.

Sachschaden und polizeiliche Ermittlungen

Die Höhe des entstandenen materiellen Schadens wird von den Behörden im fünfstelligen Frankenbereich eingeschätzt. Der beschädigte Traktor wurde durch ein spezialisiertes Bergungsunternehmen von der Straße geräumt. Diese Maßnahme war notwendig, um die Schaffhauserstrasse wieder für den allgemeinen Verkehr freizugeben.

Die Schaffhauser Polizei hat nach Abschluss der Bergungsarbeiten ihre Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Derzeit liegt der Fokus darauf, technische Defekte oder menschliches Versagen auszuschließen. Bis die Ergebnisse vorliegen, bleibt der Ursprung des Brandes ungeklärt. Die Behörden führen die Untersuchungen nach den Standards für schwere Verkehrsunfälle.