Traktor-Unfall in Habset: Landwirt und Beifahrer leicht verletzt

Ein 63-jähriger Landwirt und sein 30-jähriger Beifahrer wurden bei einem Unfall mit einem Traktor leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf einem Hang einer Liegenschaft im Bereich Habset.

Ein 63-jähriger Landwirt und sein 30-jähriger Beifahrer wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit einem Traktor leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf einem Hang einer Liegenschaft im Bereich Habset .

Der Landwirt versuchte, Heu mit einem Traktor und einem Ladewagen zu sammeln. Der 30-jährige Beifahrer saß neben ihm im Traktor. Als sie durch ein steiles Wiesenstück fuhren, rutschte der Ladewagen weg und überschlug sich. Der Traktor wurde ebenfalls mitgerissen und überschlug sich einmal.

Anschließend landete der Traktor wieder auf den Rädern. Der Landwirt zog sich leichte Kopfverletzungen zu, während sein Beifahrer unverletzt blieb. Beide wurden durch die Ambulanz ins Spital gebracht, um sich unterziehen zu lassen. Der Sachschaden an Traktor und Ladewagen wurde auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt.

Die Unfallstelle war in der Nähe eines Restaurants, eines Hotels und eines Flughafens. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht vollständig bekannt





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