Trainerwechsel zur WM: Ein Erdbeben, das dem Schweizer Eishockey nichts anhaben kann?

Der plötzliche Wechsel von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer zu Jan Cadieux kurz vor der WM sorgt für Diskussionen. Doch wird dieser "hollywoodreife" Wechsel die Leistung des Teams wirklich beeinflussen, oder sind die Leitwölfe aus der NHL stark genug, um die Mannschaft unabhängig von der Trainerposition zu führen?

Der plötzliche Austausch des Eishockey -Nationaltrainers Patrick Fischer kurz vor der WM in Zürich und Fribourg hat für viel Aufsehen gesorgt. Fischer, der die Schweizer Nationalmannschaft dreimal ins WM-Finale geführt und zweimal hintereinander den Finaleinzug erreicht hatte, galt als Erfolgsgarant und war für viele Fans unersetzlich. Seine Ablösung durch seinen bisherigen Assistenten Jan Cadieux weckt jedoch die Frage nach den Auswirkungen auf die Leistung des Teams.

Skeptiker befürchten, dass eine mögliche Niederlage im Viertelfinale schnell mit der Unruhe um den "Fall Fischer" erklärt werden könnte, während man mit ihm möglicherweise wieder das Finale erreicht hätte. Die Position von Cadieux wäre somit von Beginn an unter starkem Druck. Es ist eine bekannte Tatsache im Sport, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Es ist durchaus möglich, dass Jan Cadieux bei seiner ersten Weltmeisterschaft nicht über das Viertelfinale hinauskommt. Eishockey ist ein unberechenbares Spiel auf einer rutschigen Unterlage. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass der Trainerwechsel die Ursache für eine allfällige Enttäuschung sein wird. Eishockey wird zu Recht als letzter echter Teamsport bezeichnet, und die Kabine ist für diese harte Sportart ein Ort ungemeiner Kraft. Selbst wenn man glaubt, dass ohne den "Hexenmeister der Kabinenmagie" Patrick Fischer nichts mehr so sein wird wie zuvor, so stimmt das kurzfristig nicht. Das Klima in der Kabine der Schweizer Nationalmannschaft wird nicht allein vom Cheftrainer bestimmt. In dem schlichten Raum im Bauch des Stadions sitzen Leitwölfe, deren Charisma unter ihresgleichen eine stärkere Ausstrahlung hat als jeder Trainer, selbst als Patrick Fischer. Dazu gehören Roman Josi und Nino Niederreiter, erfahrene Spieler mit über tausend Spielen in der nordamerikanischen National Hockey League, der härtesten Liga der Welt. Nico Hischier, Kapitän in New Jersey und ebenfalls ein Leitwolf, sowie sein Teamkollege Jonas Siegenthaler, ein kampfstarker Verteidiger, der sich gegen die besten Spieler der Welt durchsetzt. Auch Timo Meier, ein weiterer Spieler aus New Jersey, gehört zu den wuchtigsten Powerstürmern der Welt. Alle sind mehrfache Millionäre und lassen sich von medialem Theaterdonner nicht aus der Ruhe bringen. Ein wesentlicher Teil von Patrick Fischers Erfolg beruhte auf seiner Fähigkeit, diese Titanen des Welteishockeys um sich zu scharen. Sie spielen ohnehin alle für die Ehre der Schweiz, und erst recht, weil "Fischi" es Jahr für Jahr geschafft hat, ihnen die Freude an der Teilnahme an der WM zu vermitteln und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Es war eine Art sportliche Saison-Schlussparty im besten Sinne. Die Prognose des Chronisten lautet: Die Grundstimmung wird wegen der Absetzung von Patrick Fischer nicht negativ sein, und selbst die Verbandsfunktionäre, denen man alles zutrauen kann, werden die Stimmung nicht trüben. Vielmehr wird das Motto lauten: "So, jetzt gehen wir erst recht noch einmal für Fischi!". Der neue Nationaltrainer Jan Cadieux ist zwar in seinem Wesen und Wirken das genaue Gegenteil von Patrick Fischer: fast schüchtern, introvertiert, gänzlich auf seine Arbeit konzentriert, geradezu verbissen in seine Arbeit. Ein Unterschied wie zwischen Feuer und Wasser. Dennoch ist er kein Spaßverderber. Alle mögen und respektieren ihn, auch die NHL-Titanen. Er ist der perfekte Nachfolger von Patrick Fischer, weil er authentisch ist und keine Sekunde lang versuchen wird, seinen Vorgänger zu imitieren. Jeder, der wie Patrick Fischer sein möchte, würde sich lächerlich machen. Jan Cadieux ist nicht der nächste Fischer, er ist der erste Cadieux. Wenn er mit der Mannschaft die Erwartungen bei der WM nicht erfüllen kann, liegt es eben an den Unwägbarkeiten dieses Spiels: Ein Fehlgriff des Torhüters dort, ein versprungener Puck hier. Alles spricht dafür, dass die Schweizer die erste WM ohne Patrick Fischer noch erfolgreich gestalten werden. Mittelfristig sieht die Situation etwas anders aus: Das "goldene Zeitalter" mit mehreren Weltklasse-Talenten neigt sich dem Ende zu. Eine Konstellation mit Spielern wie Roman Josi, Nino Niederreiter, Janis Moser, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Kevin Fiala oder Philipp Kuraschew in derselben Generation und dazu der "Jahrhundert-Goalie" Leonardo Genoni wird so schnell nicht mehr vorkommen. Eine Zeit, in der sich der Nationaltrainer leisten kann, Lian Bichsel nicht aufzubieten, wird es so bald nicht mehr geben. Ein vertrauensvolles Gespräch ist dem Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer zum Verhängnis geworden. Sein Fall wirft auch die Frage auf, ob das Schweizer Fernsehen dabei eine rote Linie überschritten hat





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