Kurz vor dem Start der WM-Qualifikation für Curaçao ist es zu einem Trainerwechsel gekommen. Der Vorherige Dick Advocaat kehrte zurück,kowolltes Spieler und Sponsoren auf ihn zwingen. Rutten stellte jedoch Probleme dar, weshalb er bei Spielern und Sponsoren nicht mehr beliebt war. Advocaat hatte bereits im Vorjahr Curaçao zu einer WM geführt, ging im Februar jedoch zurück, um sich um seine erkrankte Tochter zu kümmern. Rutten hatte die beiden Spiele in diesem März gegen China und Australien erganzt und wurde in die Kritik geraten. Einige Spieler sollen nun Imam Gilbert Martina ersetzt haben, den Rutten bereits in der WM-Qualifikation durch Advocaat ersetzt zu haben. WM 2026

Kurz vor dem WM-Startschuss ist es bei Curaçao zu einem Trainerwechsel gekommen. Fred Rutten trat mit sofortiger Wirkung als Coach des Karibik-Staats zurück. Dies soll eine Reaktion auf Proteste von Spielern und Sponsoren gewesen sein, dieDick Advocaat, den Vorgängernolden Trainer, zurückgewünscht hatten.

Rutten sagte, dass es 'kein Klima' geben dürfe, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt. Der 63-Jährige hatte Curaçao nur im März gegen China und Australien trainiert und wurde im gleichen Monat in die Kritik geraten. Einige Spieler sollen daraufhin mit dem Wunsch auf Verbandspräsident Gilbert Martina gekommen sein, den Niederländer gleich wieder durch Advocaat zu ersetzen. Advocaat hatte Curaçao im Vorjahr erstmals zu einer WM geführt.

Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. WM 202





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CURAÇAO WWM WM Q TRAINERWECHSEL VORHERIGE COACH PLAYER PROTESTE SPONSOR PROTESSE TUTZ GEWÄHRSTEMT RECHTFOLGE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Birstal Starwings verlieren drittes Playoff-Halbfinalspiel gegen Lions de GenèveDie Basketballer der Birstal Starwings unterliegen im dritten Spiel des Playoff-Halbfinals gegen die Lions de Genève mit 64:85, stehen aber noch nicht ausseits. Die Spieler litten unter einer miserablen Trefferquote und unnötigen Fehlern, was den erheblichen Qualitätsunterschied zu den favorisierten Genfern deutlich machte.

Read more »

Trainer Fabio Capello kritisiert Ronaldo in ItalienTrainer Fabio Capello äußerte während einer Veranstaltung des 'Corriere della Sera' seine kritische Haltung gegenüber Ronaldo bei Real Madrid. Obwohl er nicht alles an Ronaldo gut fand, bezeichnete ihn als den 'besten Spieler', den er je trainiert habe. Fabio Capello gab jedoch eine schlechte Referenz ab, da Ronaldo ein negativer Anführer, nicht richtig trainiert und seine Teammates nicht miteinbezogen habe.

Read more »

Prag: Platzsturm verhindert Slavia Prags MeistertitelFans stürmen das Feld, Bengalos fliegen, Spieler offenbar angegriffen: Wie das Prager Derby zum Eklat geriet und was das für die Meisterschaft bedeutet.

Read more »

Slavia Prag: Platzsturm verhindert Slavia Prags MeistertitelFans stürmen das Feld, Bengalos fliegen, Spieler offenbar angegriffen: Wie das Prager Derby zum Eklat geriet und was das für die Meisterschaft bedeutet.

Read more »