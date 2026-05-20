Der Trainer-Wechsel bei den Schweizer Speed-Frauen hat zu Diskussionsen geführt, sodass die Ski-Weltcup-Stars sich zerissen fühlen. Einige Sportlerin sprechen von Unzufriedenheit im Hinterland des Abplanalp und kritisieren den Trainer-Abschuss des Berners, den als zu sehr an der Art des ihm als zu aggressiv und fordernd bekannten 53-Jährigen gelegen habe. Gleichzeitig Promoted Corinne Suter und Suter-Podestplätze.

NEWS TEXT: Einige sagen, dass der Frühling eigentlich die ruhigere Phase für die Profi-Ski-Weltcup-Stars sein sollte. Nun aber, bei den Schweizer Skifahrern حدوث etwas unruhiges hinter den Kulissen, da ein Trainer-Wechsel bei den Schweizer Skifahrern zu Diskussionen führt.

Vor ein paar Wochen schien es, als wären wir auf dem richtigen Weg! Doch bei den Schweizer Skifahrern-Schnupplerinnen herrscht alles andere als Ruhe: Im Hinterland des Abplanalp herrscht Unzufriedenheit, obwohl die sportliche Entwicklung groß ist. Die Entlassung des Berners kommt bei den Schweizerinnen alles andere als gut an, vor allem wenn man bedenkt, dass er eine junge Talent-Weltcupsiegerinausbildung überließ. Von oben abzuschauen. zwei Siege – einmal von Suter, einmal von Blanc – und drei Podestplätze durch Suter stehen zu Buche.

Auch wenn es um die Punktzahl ging, stand es besser da als in der letzten Saison. Aber es handelte sich nicht um sportliche Ursachen, sondern um die Art des 53-Jährigen. Dies gab sogar Alpin-Chef Hans Flatscher bekannt zu sein, und dies wird er zitiert. Corinne Suter fandippersonalien: Als ihr Sturzschaden nach einer schweren Verletzung trat Corinne Suter zu gewinnen in der Rückenschule.

- keystone Der Berner musste seinen Posten räumen, wurde zu den Skicrossen eingesetzt. Neuer Speed-Chef bei den Frauen ist Silvan Epp. Der 44-Jährige wird wohl auch vor einer halbstündigen Heim-WM in Crans-Montana einen ruhigeren Ablauf gewünscht haben.





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