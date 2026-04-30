Trainer-Rochade im Schweizer Eishockey: Zug holt Marjamäki, Kloten setzt auf Liniger

Der EV Zug und der EHC Kloten tauschen ihre Trainer. Lauri Marjamäki übernimmt in Zug, während Michael Liniger in Kloten zurückkehrt. Diese Entscheidung markiert einen neuen Abschnitt für beide Vereine in der National League.

Im Schweiz er Eishockey kommt es zu einer überraschenden und bedeutenden Trainerrochade, die die beiden Traditionsclubs EV Zug und EHC Kloten betrifft. Diese Entscheidung markiert einen neuen Abschnitt für beide Mannschaften und verspricht eine interessante Entwicklung in der kommenden Saison der National League .

Der EV Zug hat sich für Lauri Marjamäki als neuen Cheftrainer entschieden, ein finnischer Experte, der in den letzten zwei Spielzeiten die sportliche Leitung beim EHC Kloten innehatte. Marjamäki bringt eine Fülle an Erfahrung und ein tiefes Verständnis für das moderne Eishockey mit, was ihn zu einer idealen Besetzung für die ambitionierten Ziele des EV Zug macht.

Er hat in seiner bisherigen Karriere bewiesen, dass er in der Lage ist, junge Talente zu fördern und gleichzeitig ein erfolgreiches Teamgefüge zu schaffen. Seine Verpflichtung signalisiert den klaren Willen des EV Zug, wieder zu den Topteams der Liga zu gehören und um die Meisterschaft mitzuspielen. Die Verantwortlichen des EVZ betonen, dass Marjamäki nicht nur ein erfahrener Trainer, sondern auch ein Mentor ist, der die Spieler individuell fördern und weiterentwickeln kann.

Dies ist besonders wichtig, da der EV Zug in den letzten Jahren verstärkt auf die Ausbildung junger Spieler gesetzt hat. Die Verpflichtung von Marjamäki soll diese Strategie weiter untermauern und den Verein langfristig erfolgreich machen. Gleichzeitig kehrt Michael Liniger, ein ehemaliger Publikumsliebling und Identifikationsfigur des EHC Kloten, als neuer Trainer in die Zürcher Unterländer zurück. Liniger, der zwischen 2007 und 2016 als Spieler für die «Flieger» aktiv war, unterschrieb einen Zweijahresvertrag und übernimmt somit die sportliche Verantwortung für das Team.

Für Liniger bedeutet diese Rückkehr eine besondere Ehre und eine große Herausforderung. Er kennt den Verein und die Fans bestens und weiß, was in Kloten erwartet wird. Seine Zeit als Spieler in Kloten war von großem Erfolg und Leidenschaft geprägt, und er möchte nun als Trainer an diese glorreiche Vergangenheit anknüpfen. Liniger bringt neben seiner Erfahrung als Spieler auch mehrere Jahre an Erfahrung als Assistenztrainer und Headcoach in der Swiss League mit.

Seine bisherige Trainerkarriere hat ihm gezeigt, dass er in der Lage ist, ein Team zu motivieren und zu führen. Nach einer unvollendeten Saison als Cheftrainer beim EV Zug, wo er zunächst befördert, aber später entlassen wurde, erhält Liniger nun die Chance, sich in Kloten zu beweisen. Der EHC Kloten setzt mit dieser Entscheidung auf Kontinuität und eine starke lokale Identität.

Die Verantwortlichen des Vereins sind überzeugt, dass Liniger die richtige Person ist, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Diese Trainerwechsel haben auch Auswirkungen auf die bisherigen Verantwortlichen. Der Vertrag von Lauri Marjamäki beim EHC Kloten wurde vorzeitig aufgelöst, obwohl er noch bis Sommer 2027 an den Verein gebunden gewesen wäre. Diese Entscheidung zeigt, dass der EHC Kloten eine neue sportliche Ausrichtung verfolgt und auf einen Neuanfang setzen möchte.

Ebenso endet die Zeit von Benoît Groulx beim EV Zug. Der kanadische Trainer hatte den EVZ im Januar nach der Entlassung von Liniger übernommen und die Mannschaft bis in den Viertelfinal der Playoffs geführt, wo sie jedoch gegen Davos unterlag. Groulx hat in seiner Zeit beim EV Zug einen wichtigen Beitrag geleistet, aber die Verantwortlichen des Vereins haben sich nun für eine langfristige Lösung mit Lauri Marjamäki entschieden.

Die Rochade zwischen Zug und Kloten ist somit ein Zeichen für den Wandel im Schweizer Eishockey und die Suche nach neuen Impulsen. Beide Vereine sind bestrebt, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und ihre Position in der National League zu festigen. Die kommenden Saisons werden zeigen, ob diese Trainerwechsel die erhofften Erfolge bringen werden. Die Fans können sich auf spannende Spiele und eine intensive Konkurrenz freuen





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