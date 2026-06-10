Trailer zu 'Whalefall': Taucher verschluckt von Pottwal und muss ums Überleben kämpfen

Der erste Trailer zu 'Whalefall' zeigt einen Taucher, der von einem riesigen Wal verschluckt wird und nur wenig Zeit hat, um zu entkommen. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Tauchers, der von einem Pottwal verschluckt wird und im Inneren des Tieres ums Überleben kämpft, wobei der Wal möglichst realistisch und nicht als klassisches Monster dargestellt wird.

Der erste Trailer zu ' Whalefall ' zeigt einen Taucher, der von einem riesigen Wal verschluckt wird und nur wenig Zeit hat, um zu entkommen. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Tauchers, der von einem Pottwal verschluckt wird und im Inneren des Tieres ums Überleben kämpft, wobei der Wal möglichst realistisch und nicht als klassisches Monster dargestellt wird.

Mit einer Länge von bis zu 18 Metern und einem Gewicht von bis zu 60 Tonnen sind Pottwale die grössten Zahnwale und damit die grössten bezahnten Tiere der Erde. Der Regisseur Brian Duffield arbeitete eng mit Walexperten zusammen und betont, dass der Wal im Film nicht als klassisches Monster inszeniert werde.

Der nun veröffentlichte Trailer zeigt Szenen aus den ersten 15 Minuten des Films inklusive der Szene, in der junge Taucher Jay Gardiner (gespielt von Austin Abrams) im Maul des Giganten landet





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