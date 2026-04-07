Tragödie an der Ostseeküste: Ungewissheit um das Schicksal des Buckelwals

Experten beobachten weiterhin den kranken Buckelwal vor der Ostseeküste. Ein Gutachten soll Aufschluss über seinen Zustand geben. Rettungsversuche werden eingestellt, die Hoffnung schwindet.

Wie geht es dem kranken Buckelwal an der Ostsee küste? Diese Frage beschäftigt weiterhin viele Menschen, und die Antwort bleibt vorerst ungewiss. Ein Expertenteam war am Vormittag erneut mit einem Schlauchboot bei dem Wal, um sich ein aktuelles Bild zu verschaffen, wie ein Sprecher des Schweriner Umwelt ministeriums mitteilte. Taucher überprüften zudem die Lage und Position des Tieres, um festzustellen, ob es seine Lage verändert hat oder weiter in den Ostsee boden eingesunken ist.

Die Situation ist ernst, der Meeressäuger ist krank und verletzt, wie bereits bekannt war. Genauere Erkenntnisse sollen am Nachmittag auf der Insel Poel der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dort werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Deutschen Meeresmuseum und dem Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung erwartet. Auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) wird anwesend sein.\Das Gutachten der Meeresbiologen und Veterinäre soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschance des Wals geben. Die Auswertung von Unterwasser- und Drohnenaufnahmen wurde ebenfalls vorgenommen, so der Sprecher. Am Montag hatte Minister Backhaus angekündigt, basierend auf dem Gutachten über die nächsten Schritte entscheiden zu wollen. Eine mögliche Option, die diskutiert wurde, war ein neuer Rettungsversuch mit einem Katamaran. Dieses Boot, das in Dänemark verfügbar ist, könnte das etwa zwölf Tonnen schwere Tier mit breiten Gurten hochheben und lebend transportieren. Allerdings betonte Backhaus, dass derzeit kein Wissenschaftler oder Veterinär zu einem solchen Vorgehen rate, da das Tier bei einem Rettungsversuch schweren Qualen ausgesetzt würde. Die Herausforderungen sind vielfältig. Der Wal leidet unter Hautproblemen aufgrund des zu geringen Salzgehalts in der Ostsee. Zudem ist er durch mutmaßliche Schiffsschrauben verletzt worden und weist wahrscheinlich auch Abdrücke von einem Netz auf. Aufgrund seines Gewichts ist der Wal in den Meeresgrund eingesunken, was die Rettungsbemühungen zusätzlich erschwert.\Die Aussichten für den Wal sind derzeit düster. Tom Bär vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund erklärte, dass Hauptgründe für das Sterben eines Wals am Strand Lageschäden, Überhitzung und Vorschädigungen sind. Größere Wale erleiden dabei Schäden durch die Kompression insbesondere in der Lunge. Die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Organisation Whale and Dolphin Conservation erläutert, dass der Sterbeprozess bei einem Großwal mehrere Tage dauern kann, während der Druck des eigenen Körpergewichts zunehmend die Organe schädigt. Dies führt irgendwann zu einem Kreislaufkollaps und Organversagen. Experten weisen darauf hin, dass die Atmung nach dem Tod eines Wals für eine längere Zeitspanne ausbleibt. Nach dem Tod können Gase den Kadaver aufblähen und für Verwesungsgerüche sorgen. Auf hoher See sinken Wale nach dem Tod auf den Meeresgrund und dienen dort als wichtige Nahrungsressource für viele Arten, was zudem zur langfristigen Kohlenstoffbindung beiträgt. Die Rettungsversuche werden nun eingestellt, und die traurige Gewissheit scheint sich zu verfestigen. Die Onlinewelt reagiert emotional auf das Schicksal des Wals, und die Frage nach dem Warum dieses Mitgefühls beschäftigt viele





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