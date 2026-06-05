Tragischer Tod eines berühmten chinesischen Internet-Hundes

Der achtjährige Border Collie Chutou wurde entführt, getötet und in einem Restaurant zubereitet und serviert. Der Fall hat eine Debatte über den Tierschutz in China ausgelöst.

Ein bekannter chinesischer Internet-Hund namens Chutou ist auf tragische Weise verstorben. Der achtjährige Border Collie wurde entführt, getötet und in einem Restaurant zubereitet und serviert.

Chutou war auf der chinesischen Online-Plattform Douyin bekannt geworden und hatte über 1,5 Millionen Follower. Er begleitete seinen Besitzer, einen Reise-Influencer namens Guo, auf Abenteuerreisen und wurde so zu einer Berühmtheit. Doch während Guo in Georgien unterwegs war, wurde Chutou von Unbekannten entführt und für 180 Yuan (ca. 21 Franken) an ein Restaurant verkauft. Guo kehrte sofort nach China zurück, um nach seinem Hund zu suchen, und bot dem mutmaßlichen Entführer ein Lösegeld von 10'000 Yuan (rund 1170 Franken) an.

Doch es war bereits zu spät, und Chutou war getötet und zubereitet worden. Der Fall hat eine Debatte über den Tierschutz in China ausgelöst, da es kein nationales Gesetz gibt, das Haustiere als fühlende Wesen schützt. Guo kämpft nun dafür, dass der Tod seines Hundes nicht ungehört bleibt und setzt sich für schärfere Tierschutzgesetze ein





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