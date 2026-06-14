Tragischer Tod des ehemaligen NFL-Stars Aldon Smith

Der ehemalige NFL-Verteidiger Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Die San Francisco 49ers bestätigten den plötzlichen Tod des ehemaligen Profis ohne Angabe einer Todesursache.

Der ehemalige NFL -Verteidiger Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Die San Francisco 49ers bestätigten den plötzlichen Tod des ehemaligen Profis ohne Angabe einer Todesursache.

'Wir sind erschüttert durch den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith', hieß es in der Mitteilung der 49ers. Smith war 2011 an siebter Stelle des NFL-Drafts von den 49ers ausgewählt worden und hatte in seiner ersten Profisaison herausragende Leistungen gezeigt. Er hatte mit dem Team den Super Bowl erreicht und seine 33,5 Sacks in den beiden ersten Spielzeiten seiner Karriere sind noch immer ein NFL-Rekord.

Smiths Leistungen wurden jedoch schlechter, als Probleme ausserhalb des Spielfelds bekannt wurden. 2013 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Smith spielte neben den 49ers noch für die Oakland Raiders und die Dallas Cowboys. 2023 musste er wegen Trunkenheit am Steuer für sechs Monate ins Gefängnis und spielte seither nicht mehr in der NFL





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