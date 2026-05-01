Tragischer Irrtum: Frau erfährt fälschlich vom Tod ihres Bruders – doch er lebt

Eine Frau aus dem Oberaargau wurde in der Nacht von der Polizei über den Tod ihres Bruders informiert – doch es handelte sich um einen schockierenden Irrtum. Die Kantonspolizei Bern erklärt, wie es zu dem Fehlalarm kam.

In der Nacht auf Mittwoch wurde eine 35-jährige Frau aus einer Gemeinde im Oberaargau um 0.30 Uhr von der Polizei aus dem Bett geholt. Die Beamten überbrachten eine schockierende Nachricht: Ihr Bruder (25) soll bei einem Bahnunfall zwischen Burgdorf und Langenthal ums Leben gekommen sein.

Die Frau war fassungslos: «Ich wollte das in diesem Moment nicht wahrhaben, es war ein riesiger Schock», sagte sie. Die Polizisten hätten jedoch betont, dass sie sich zu 95 Prozent sicher seien – nur die DNA-Analyse stand noch aus. Die Identifizierung erfolgte anhand von Tattoos und Muttermalen. Am nächsten Morgen, bevor die DNA-Ergebnisse vorlagen, machte die Frau einen Abstecher in die Wohnung ihres Bruders, um nach einem Abschiedsbrief zu suchen.

Im Treppenhaus traf sie den Vermieter, der ihr mitteilte, dass er ihren Bruder gerade Zigaretten kaufen gesehen habe. Als sie das Gebäude verließ, stand ihr Bruder plötzlich vor ihr – lebendig.

«Meine Hände zitterten so stark, ich konnte kaum noch stehen», berichtete sie. «Ich verstand die Welt nicht mehr und fühlte mich verarscht. » Der Schock hält bis heute an: «Jeder Anruf löst bei mir jetzt Angst aus», sagte sie. Nach Gesprächen mit ihrem Vater (74) und der Polizei wurde klar, wie es zu diesem tragischen Irrtum kam: Der Vater hatte am Dienstagabend am Bahnhof zwischen Burgdorf und Langenthal auf seinen Sohn gewartet, der auf dem Heimweg war.

Als dieser nicht erschien und gleichzeitig eine Durchsage über einen Personenunfall kam, ging der Vater vom Schlimmsten aus.

«In den letzten Jahren haben wir bereits zwei Familienmitglieder durch Suizid verloren», erklärte die Frau. Der Vater gab der Polizei Fotos seines Sohnes, auf denen auch Tattoos und Muttermale zu sehen waren. Einige Stunden später tauchten die Beamten bei der Familie auf und bestätigten den Tod. Die Kantonspolizei Bern bestätigte, dass es am späten Dienstagabend zu einem Bahnunfall auf der Strecke Burgdorf–Langenthal gekommen war.

«Gemäß aktuellen Erkenntnissen gehen wir von einem Suizid aus», sagte Sprecher Philipp Gasser. Die Identität des Verstorbenen war jedoch noch unklar. In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass der Vater, der seinen Sohn vermisste und im Zusammenhang mit dem Unfall verunsichert war, sich selbst bei der Polizei meldete.

«Normalerweise rücken wir bei Vermisstenmeldungen schnell aus, um die Umstände zu klären», erklärte Gasser. Das Foto des Vermissten wurde mit dem Toten verglichen: «Nach dem Abgleich der Fotos und weiterer Hinweise vermuteten wir, dass es sich um den Vermissten handeln könnte», so Gasser. Eine absolute Sicherheit gab es jedoch erst nach der DNA-Analyse. Bevor diese abgeschlossen war, stellte sich am nächsten Morgen heraus, dass der Verstorbene nicht der vermisste Mann war.

Das Vorgehen bei der Identifizierung von Verstorbenen variiere je nach Umständen, sagte Gasser.

«Grundsätzlich versuchen wir, Verstorbene so schnell wie möglich zu identifizieren. » Bei konkreten Anhaltspunkten und hoher Wahrscheinlichkeit müsse die Polizei manchmal ohne absolute Sicherheit auf Angehörige zugehen.

«Dann können wir mit einem DNA-Vergleich prüfen, ob es sich um die vermutete Person handelt. » Bevor Angehörige mit einer solchen Vermutung konfrontiert werden, versuche die Polizei, alle Hinweise zu überprüfen und zu verifizieren.

«Falls die DNA-Analyse den ursprünglichen Verdacht nicht bestätigt, nehmen wir sofort Kontakt zu den Angehörigen auf. » Solche Fälle seien jedoch extrem selten und absolute Einzelfälle, betonte Gasser





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