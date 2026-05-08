Tragedy for the Sierre-based team, new city ambassador in football and ice hockey

In recent football matches, the Swiss team Wiler has lost three games in a row, with a narrow 1-0 defeat in Yverdon.

Ein frühes Gegentor ist genug, damit die Wiler im vierten Spiel dieser Spielzeit gegen Yverdon die dritte Niederlage beziehen. Das 0:1 gegen die Waadtländer ist ein Abbild der Saison.

Den Äbtestädtern fehlt es offensiv an Durchschlagskraft und Ideen. Im Liveticker zum Nachlesen. Fussball-Präsident und Unternehmer Maurice Weber ist neuer Botschafter der Stadt Wil. Victor Giacobbo war der erste Träger dieses Ehrentitels, nun zeichnet der Verein Wil Tourismus Maurice Weber aus.

Er zeigt seit Jahren Geschäftspartnern und Fussball-Funktionären die Vorzüge von Wil. Nur etwas ärgert ihn an der Stadt: Viele Projekte sind blockiert.

"Das Potenzial ist vorhanden": Noelle Maritz will die Frauen des FC Wil in die höchste Liga führen. Nach Fabian Schär gehört nun auch Noelle Maritz dem Verwaltungsrat des FC Wil an. Wie sie sich in der Äbtestadt einbringen will – und ob man sie dereinst auf dem Bergholz-Kunstrasen wird spielen sehen. Copyright © St. Galler Tagblatt.

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