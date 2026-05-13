Traditionelles Auffahrtsmeeting in Langenthal mit Top-Athletinnen und Athleten

Ein Treffen der Besten, ein Ort, an dem sich die Besten Schweizer Athletinnen und Athleten treffen, um sich vor den nationalen und internationalen Wettkämpfen zu messen. Angemeldet sind unter anderem Léonie Pointet, William Reais, Lionel Spitz, Lilly Nägeli, Julien Bonvin und Miryam Mazenauer.

Beim traditionellen Auffahrtsmeeting in Langenthal geben sich einige der besten Schweizer Athletinnen und Athleten die Ehre. Angemeldet sind unter anderem Léonie Pointet (CA Riviera, 100 und 150 m), William Reais (LC Zürich, 150 und 300 m), Lionel Spitz (Adliswil Track Team, 300 m), Lilly Nägeli (LC Uster, 600 m), Julien Bonvin (CA Sierre, 300 m Hürden) und Miryam Mazenauer (TV Teufen, Kugel), die im vergangenen September die Schweizer Farben an der WM in Tokio vertreten haben.

Sie alle nutzen dieses Meeting für eine Standortbestimmung, bevor es mit nationalen und internationalen Wettkämpfen Schlag auf Schlag geht. Pointet, Spitz und Bonvin haben ihren ersten Nationalteameinsatz dieser Freiluftsaison bereits hinter sich – sie gehörten dem Schweizer Team an, das am vorletzten Wochenende an den World Relays in Gaborone (BOT) im Einsatz stand. Das Meeting im Stadion Hard beginnt um 10.50 Uhr und dauert bis gegen 20 Uhr





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