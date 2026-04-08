Trade Republic im Test: Mehr Frust als Freude bei Deutschlands beliebtestem Neo-Broker?

Trade Republic, einst gefeiert als Revolutionär im Wertpapierhandel, steht in der Kritik. Der Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile des Neo-Brokers, von günstigen Gebühren und vielfältigen Angeboten bis hin zu Problemen mit dem Kundenservice und technischen Störungen. Der Autor, selbst Nutzer seit 2020, zieht eine kritische Bilanz und hinterfragt die Empfehlungswürdigkeit.

Als die ersten Neo-Broker wie Trade Republic und Scalable vor einigen Jahren für das iPhone auf den Markt kamen, wurden sie von Privatanlegern enthusiastisch aufgenommen. Endlich schien die Ära hoher Sparplan- Gebühren und Provisionen vorbei zu sein! Insbesondere Trade Republic sah sich in den letzten zwei Jahren jedoch zunehmend Kritik ausgesetzt. Nutzerkommentare im App Store der jüngsten Zeit sind so negativ, dass ich es aus rechtlichen Gründen vorziehe, sie nicht zu zitieren.

Die App weist zwar im App Store eine respektable Bewertung von 4,6 auf, doch die Häufung von 1-Stern-Bewertungen ist vor allem in aktuellen Rezensionen bemerkenswert. Kunden beschweren sich immer wieder über einen schwer erreichbaren Kundenservice, Verzögerungen bei Depotüberträgen oder Steuerkorrekturen. Auch die Stiftung Warentest kritisierte die Kundenbetreuung, und am 17. März gab es erneut zahlreiche Störungen beim Zugriff auf die App. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagte Trade Republic im Februar 2025 wegen unklarer Angaben zu Zinsen und Einlagensicherung, die Verbraucherzentrale Hamburg bereits 2022. Was Trade Republic nicht angelastet werden kann: In letzter Zeit gab es vermehrt Betrugsversuche über WhatsApp. Scammer versuchten Kunden von Trade Republic zur Überweisung von Geldern zu verleiten.\Ich selbst bin seit 2020 Nutzer der Neobank aus Berlin-Mitte und frage mich des Öfteren, ob ich diesen Anbieter noch guten Gewissens weiterempfehlen kann. Mittlerweile hege ich erhebliche Zweifel: Auf der positiven Seite stehen die zahlreichen Funktionen und Angebote: Es gibt beispielsweise ein Tagesgeldkonto mit zwei Prozent Jahreszinsen, eine kostenlose Debitkarte (Apple Pay wird unterstützt) und die Möglichkeit, sehr kostengünstig Sparpläne zu erstellen und zu verwalten. Sogar Kryptowährungen und Anleihen werden angeboten. Angesichts der niedrigen Gebühren sind ein mäßiger Kundenservice und lange Reaktionszeiten keine Überraschung. Auf der negativen Seite: Der Kundenservice ist tatsächlich nur schwer erreichbar, und die App ist eine der unzuverlässigsten Banking-Apps, die ich jemals verwendet habe. Mir fehlt die Expertise, um eine detaillierte Bewertung der Trading-Funktionen oder der Seriosität der Angebote vorzunehmen, doch eine Bewertung der Banking-App traue ich mir durchaus zu. Ich habe den Eindruck, dass der Großteil der Nutzerbeschwerden auf eine sehr ambitionierte, aber noch unausgereifte iOS-App zurückzuführen ist. Diese App ist ohne Übertreibung eine der frustrierendsten Banking-Apps, die ich in den letzten Jahren genutzt habe. Anmeldeprobleme verursachen viel Ärger, wie Nutzerrezensionen zeigen, und der Kundenservice ist aufgrund seiner Erreichbarkeit ein Problem. Trade Republic hat sich dazu entschlossen, den Support ausschließlich über einen in die App integrierten Chat anzubieten. Dies ist natürlich unglücklich, wenn der Nutzer den Support wegen Anmeldeproblemen in der App kontaktieren möchte – und sich dann im App Store oder über X beschwert. Für Notfälle, wie das Sperren der Karte oder des Kontos, gibt es eine Hotline unter +49 322 13232813. Eine Service-E-Mail-Adresse (service@traderepublic.com) existiert ebenfalls, doch die Bearbeitung kann lange dauern. Es gibt eine Webversion des Kontos, aber auch hier ist eine Anmeldung erst nach Bestätigung über die App möglich – wenn die App ausfällt, kann man sich auch nicht über die Webseite anmelden.\Wie sieht es mit dem Banking selbst aus? Meiner Meinung nach muss man zwischen der Bank Trade Republic und der App von Trade Republic unterscheiden. Als Bank schlägt sich Trade Republic deutlich besser, weist aber kleinere Schwächen auf. Wenn Sie jedoch nur weitverbreitete ETFs und Aktien kaufen und verkaufen, sind diese kaum von Bedeutung. Kauf und Verkauf von Wertpapieren erfolgen in der Regel über eine einzige Börse, derzeit L&S Exchange. Wettbewerber wie ING bieten hingegen eine größere Auswahl an Handelsplätzen. Dies kann problematisch werden, beispielsweise in einer Krise, wenn eine abstürzende Aktie plötzlich nicht mehr verkauft werden kann. Generell scheint das Handelssystem bei hoher Last Probleme zu haben, worüber sich zahlreiche Nutzer beschweren. Mittlerweile nutzt das Unternehmen jedoch weitere Börsen wie Tradegate als sogenannte Fallback-Lösung. Trade Republic wurde auch oft vorgeworfen, einen ungünstigen Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis) anzubieten. Bei bestimmten Vorgängen, wie einem Depotübertrag, scheint Trade Republic ebenfalls eher langsam zu agieren. Kunden berichteten auch von Problemen bei anderen Vorgängen, wie beispielsweise bei einem Aktiensplit der Nvidia-Aktie, wo es zu Problemen bei der Berechnung der Abgeltungssteuer kam. Nach meiner Erfahrung werden diese Probleme jedoch in der Regel zeitnah behoben. Der mäßige Kundenservice erweist sich hier allerdings als besonders ärgerlich





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