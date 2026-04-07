Trade Republic im Test: Kritik an der Neo-Bank – Lohnt sich der Einstieg?

Der Neo-Broker Trade Republic steht in der Kritik: Kunden beschweren sich über schlechten Support, App-Probleme und Verzögerungen. Trotz günstiger Angebote gibt es Zweifel an der Zuverlässigkeit. Dieser Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile der Trade Republic App, die Erfahrungen mit dem Support und die Bewertung der Trading-Funktionen.

Als die ersten Neo-Broker wie Trade Republic und Scalable vor einigen Jahren für das iPhone auf den Markt kamen, stießen sie bei Privatanlegern auf große Begeisterung. Endlich schienen die Zeiten hoher Sparplangebühren und hoher Provisionen vorbei zu sein! Doch in den letzten beiden Jahren hat es vor allem bei Neo-Broker Trade Republic vermehrt Kritik gegeben. Die Nutzerkommentare im App Store der letzten Zeit sind so negativ, dass es aus rechtlichen Gründen schwerfällt, sie zu zitieren.

Obwohl die App im App Store mit 4,6 Sternen gut bewertet ist, ist die Häufung von 1-Stern-Bewertungen, insbesondere bei aktuellen Rezensionen, bemerkenswert. Kunden beschweren sich immer wieder über einen schwer erreichbaren Support, Verzögerungen bei Depotüberträgen und Steuerkorrekturen. Auch die Stiftung Warentest hat die Kundenbetreuung kritisiert, und am 17. März gab es erneut erhebliche Störungen beim Zugriff auf die App. Im Februar 2025 verklagte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Trade Republic wegen unklarer Angaben zu Zinsen und Einlagensicherung, die Verbraucherzentrale Hamburg bereits 2022. Etwas, wofür Trade Republic nichts kann: Es gab zuletzt vermehrt Betrugsversuche über WhatsApp, bei denen Scammer versuchten, Kunden von Trade Republic zur Überweisung von Geldern zu bewegen. Ich selbst bin seit 2020 Nutzer der Neobank aus Berlin-Mitte und frage mich immer öfter, ob man diesen Anbieter noch guten Gewissens weiterempfehlen kann. Mittlerweile bin ich da doch sehr zwiegespalten.\Auf der positiven Seite stehen die vielen Funktionen und Angebote. Dazu gehören ein Tagesgeldkonto mit zwei Prozent jährlicher Verzinsung, eine kostenlose Debitkarte (mit Apple Pay-Unterstützung) und die Möglichkeit, sehr günstig Sparpläne zu erstellen und zu verwalten. Sogar Krypto- und Anleihenangebote sind verfügbar. Angesichts der niedrigen Gebühren sind ein mäßiger Support und lange Reaktionszeiten keine wirkliche Überraschung. Auf der negativen Seite steht jedoch ein Support, der tatsächlich schlecht erreichbar ist, und die App, die zu den unzuverlässigsten Banking-Apps gehört, die ich je benutzt habe. Für eine tiefere Bewertung der Trading-Funktionen oder der Seriosität der Angebote fehlt mir die Expertise, aber die Bewertung der Banking-App traue ich mir durchaus zu. Mein Eindruck ist, dass der Großteil der Nutzerbeschwerden auf eine sehr ambitionierte, aber noch unausgereifte iOS-App zurückzuführen ist. Diese App ist ohne Übertreibung eine der frustrierendsten Banking-Apps, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Viele Probleme entstehen durch den Support. Dies zeigt sich auch bei Anmeldeproblemen, die bei Trade Republic häufig vorkommen, wie Nutzerrezensionen belegen. Wie bei einem günstigen Anbieter zu erwarten, ist der Support in diesem Fall schwer erreichbar. Trade Republic hat sich dazu entschieden, den Support ausschließlich über einen in die App integrierten Chat anzubieten. Das ist natürlich nicht ideal, wenn der Nutzer den Support wegen Anmeldeproblemen in der App kontaktieren möchte und sich im App Store oder über X beschwert. Für Notfälle, wie das Sperren der Karte oder des Kontos, gibt es eine Hotline unter +49 322 13232813. Es gibt auch eine Service-E-Mail-Adresse (service@traderepublic.com), aber hier sollen die Antworten sehr lange dauern. Auch eine Webversion des Accounts ist verfügbar, aber auch hier kann man sich erst nach einer Bestätigung über die App anmelden – fällt die App jedoch aus, ist auch die Anmeldung über die Webseite nicht möglich.\Wie sieht es mit dem Banking selbst aus? Bei der Bewertung sollte man meiner Meinung nach zwischen der Bank Trade Republic und der App von Trade Republic unterscheiden. Als Bank schlägt sich Trade Republic deutlich besser, weist aber kleinere Schwächen auf. Kauft und verkauft man jedoch nur weitverbreitete ETFs und Aktien, sind diese kaum von Belang. Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren erfolgt in der Regel über eine einzige Börse, aktuell L&S Exchange. Konkurrenten wie ING bieten dagegen eine weitaus größere Auswahl an Handelsplätzen. Das kann zum Problem werden, beispielsweise in einer Krise, wenn eine abstürzende Aktie plötzlich nicht mehr verkauft werden kann. Generell scheint das Handelssystem bei hoher Auslastung Probleme zu haben. Darüber gibt es zahlreiche Beschwerden von Nutzern. Inzwischen nutzt das Unternehmen aber auch weitere Börsen wie Tradegate als sogenannte Fallback-Lösung. Trade Republic wurde außerdem oft vorgeworfen, einen ungünstigen Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis) anzubieten. Bei manchen Aufträgen, wie einem Depotübertrag, soll Trade Republic ebenfalls eher langsam arbeiten. Kunden berichteten auch über Probleme bei anderen Vorgängen. So gab es beispielsweise beim Aktiensplit der Nvidia-Aktie Probleme mit der Berechnung der Abgeltungssteuer. Diese Probleme werden nach meiner Erfahrung aber nach kurzer Zeit behoben, wobei der mäßige Support hier zum Ärgernis wird





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