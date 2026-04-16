Touristenfallen in Rio: Überteuerte Snacks und Kebab kosten ein Vermögen

Rio de Janeiro erlebt einen Touristenboom, doch hinter der lebhaften Fassade lauern Betrüger, die Urlauber mit überhöhten Preisen für einfache Produkte wie Maiskolben oder Kebabs ausnehmen. Sprachbarrieren und manipulierte Zahlungsterminals werden gezielt ausgenutzt.

Rio de Janeiro, die Stadt, die niemals schläft, erlebt derzeit einen beispiellosen Ansturm von Touristen. Nach den Entbehrungen der Pandemie und angesichts der globalen Unsicherheiten sehnen sich die Menschen nach Lebensfreude und unbeschwerten Momenten. Diese Sehnsucht führt sie in Rekordzahlen an die berühmten Strände der Copacabana und Ipanema.

Die nationale Tourismusbehörde Embratu verzeichnete im letzten Jahr beeindruckende 9 Millionen Besucher, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 6,7 Millionen des Vorjahres. Die pulsierende Atmosphäre, angeheizt durch Veranstaltungen wie den Karneval, der über 2 Millionen Fans an den Strand lockte, festigt Rios Ruf als globale Partymetropole. Die Vorfreude auf weitere Großveranstaltungen, wie das bevorstehende Konzert von Shakira, ist bereits spürbar. Doch dieser touristische Höhenflug birgt auch Schattenseiten. Eine organisierte Kriminalitätswelle nutzt die Naivität der Besucher aus und verwandelt Traumferien schnell in finanzielle Alpträume. Was als einfacher Snack am Strand beginnt, kann für ahnungslose Touristen schnell zu einer schockierenden finanziellen Belastung werden. Ein besorgniserregender Bericht der brasilianischen Zeitung O Globo enthüllt Fälle, in denen Urlauber für alltägliche Produkte astronomische Summen zahlten. So musste ein britischer Tourist umgerechnet rund 1760 Franken für einen einzigen Kebab berappen. Der perfide Mechanismus der Betrüger ist dabei erschreckend simpel: Sie manipulieren die Zahlungsterminals so, dass der eigentlich geringe Betrag unbemerkt um das Tausendfache erhöht wird. Dieser Vorfall ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Die brasilianische Zeitung O Globo deckte eine ganze Serie von dreisten Betrügereien auf, die sich vor allem an den Stränden von Copacabana und Ipanema ereignen. Eine Argentinierin erlebte ein ähnliches Desaster: Sie zahlte für einen mit Margarine bestrichenen Maiskolben unfassbare 20.000 Reais, was über 3000 Franken entspricht, obwohl der reguläre Preis bei gerade einmal 20 Reais, also etwa 3 Franken, lag. Auch ein kolumbianischer Gast wurde Opfer dieser Abzocke und musste für einen einzigen Caipirinha 2500 Reais, fast 400 Franken, bezahlen. Die Täter machen sich dabei gezielt die Sprachbarriere zunutze. Die argentinische Touristin gab nach der Transaktion gegenüber O Globo zu Protokoll: Ich verstehe die Zahlen auf Portugiesisch nicht. Ich spreche kein Portugiesisch. Diese Aussage offenbart die perfide Masche der Betrüger, die aus der Unkenntnis der Besucher Kapital schlagen. Patricia Alemany, die Leiterin der Tourismuspolizei, sieht die Hauptursache für diese ausufernde Kriminalität in der mangelnden staatlichen Aufsicht. Diese Nachlässigkeit lasse den Betrügern an den berühmtesten Stränden der Welt offenbar freie Hand. Um dem entgegenzuwirken, setzt Alemany auf eine verstärkte Professionalisierung ihrer Einheit. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Mehrsprachigkeit der Beamten. Wie sie kürzlich in einem Interview mit Super Rádio Tupi erläuterte, spielt dies eine zentrale Rolle, um das Vertrauensverhältnis zu Opfern und Zeugen zu stärken. Die Sprachkenntnisse der Polizisten sind laut Alemany nicht nur essenziell, um die verängstigten Touristen zu beruhigen, sondern ermöglichen es der Polizei erst, die Geschehnisse präzise zu erfassen und die Fälle deutlich schneller aufzuklären. Während die Polizei nun verstärkt die Hintermänner dieser Machenschaften jagt, bleibt für Reisende eine bittere, aber wichtige Lektion: In Rio de Janeiro kann Unachtsamkeit beim Bezahlen aktuell weit mehr kosten als nur ein kleines Trinkgeld





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Rio De Janeiro Tourismus Betrug Copacabana Überteuerte Preise

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