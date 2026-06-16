Tourismusbehörde warnt vor "Fluch der Rocky Statue" nach Niederlage Ecuadors

Die Tourismusbehörde Visit Pennsylvania warnt ironisch vor einem angeblichen Fluch der Rocky-Statue in Philadelphia, nachdem ecuadorianische Fans das Denkmal in ihren Teamfarben hüllten und daraufhin ihr WM-Spiel verloren. Bereits mehrere NFL-Teams sollen ähnliche Rückschläge erlitten haben. Die Behörde mahnt weitere WM-Teilnehmer, von solchen Aktionen abzusehen.

Foto: Santiago Puebla (Imago) "Lasst die Rocky-Statue in Ruhe - oder lebt mit den Konsequenzen!

" Mit einem Augenzwinkern, aber durchaus auch etwas Ernst, warnt die Tourismusbehörde Visit Pennsylvania auf ihrem Instagram-Kanal vor dem "Fluch der Rocky Statue", der schon so manche Sportmannschaft erwischte. Das bislang letzte Opfer: Ecuador. Vor dem WM-Spiel am Sonntag gegen die Elfenbeinküste stiegen die Fans der Südamerikaner die Stufen vor dem Philadelphia Art Museum hinauf und hüllten das berühmte Denkmal des Boxers Rocky Balboa, einem fiktiven Film-Charakter, in ein gelbes Trikot ihrer Mannschaft.

Blöd für sie: Der anschließende WM-Auftakt ging 0:1 verloren. Die Statue, die 1982 für den dritten Teil der "Rocky"-Filmreihe erschaffen und später der Stadt von Schauspieler Sylvester Stallone geschenkt wurde, scheint alles andere als ein Glücksbringer zu sein, wenn sie in fremden Farben leuchtet.

NFL-Fans wissen das bestens: Die Minnesota Vikings (2018), die New England Patriots (Super Bowl 2018) und die San Francisco 49ers (2023) - alle haben ihr Team-Trikot auf den ikonischen Boxer gezogen, nur um kurze Zeit später Niederlagen zu kassieren. Da noch fünf weitere WM-Begegnungen in der Stadt im Bundesstaat Pennsylvania ausgetragen werden, warnte die Tourismusbehörde nun: "An die Delegationen von Brasilien, Haiti, Frankreich, Irak, Curaçao, Kroatien und Ghana: Pennsylvania heisst euch herzlich willkommen und wünscht euch viel Erfolg bei euren Spielen in Philadelphia.

Aber als gute Gastgeber möchten wir euch auf ein gut dokumentiertes Phänomen hinweisen: den Fluch der Rocky Statue.

" Ecuador habe schon den Fehler begangen, Rocky neu einzukleiden. "Philadelphia freut sich darauf, euch zu empfangen! (Aber Rocky braucht wirklich nicht euer Trikot).

" Am Freitag trifft der fünffache Weltmeister Brasilien im WM-Stadion der Stadt auf Außenseiter Haiti. Aberglaube ist in der brasilianischen Kultur tief verwurzelt … also Hände weg, liebe "Torcida Canarinha"





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