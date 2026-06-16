Tour de Suisse 2026: Kurzere Etappen, Rundkurse und ein starkes Starterfeld für Männer und Frauen

Die Tour de Suisse wird 2026 mit fünf Männer‑ und sechs Frauen‑Etappen, Rundkursen und doppelten Tagesrennen neu aufgestellt. Top‑Athleten wie Pogačar, Roglič, Vollering und Reusser starten, während Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und intensivere Sponsor‑Interaktionen im Fokus stehen.

Die Tour de Suisse steht im Jahr 2026 vor einem grundlegenden Neuanfang, der nicht nur die Struktur der Etappen , sondern auch die gesamte Organisation beeinflusst.

Während das Männerrennen früher aus elf Etappen bestand, wurde die Streckenlänge über die Jahre sukzessive reduziert - von elf auf acht und nun auf lediglich fünf Etappen. Das Frauenrennen hat im Vergleich dazu ein Etappenplus erhalten und liegt mit sechs Etappen nun ebenfalls im zehn‑Etappen‑Gesamtpaket, das die Veranstaltung seit ihrer Gründung im Jahr 1933 definiert.

Neben der Kürzung der Strecken hat das Konzept einen radikalen Wandel erfahren: Anstelle von linearen Strecken von Punkt A nach Punkt B fahren die Fahrer nun auf Rundkursen, die am selben Ort starten und enden. Dieses Modell ermöglicht es, dass sowohl die Männer‑ als auch die Frauenveranstaltungen an denselben Tagen und an den gleichen Orten stattfinden - die Frauen am Morgen, die Männer am Nachmittag.

Durch diese Doppelung entsteht pro Tag nicht nur ein zweites Rennen, sondern auch eine zweite Siegerehrung, was das Gesamterlebnis für Fans, Sponsoren und Athleten deutlich ausweitet. Das Starterfeld für das kommende Jahr verspricht, das bislang ambitionierteste in der Geschichte der Tour de Suisse Women zu werden. Auf der Männerseite stehen Top‑Talente wie Tadej Pogačar, Primož Roglič und Tom Pidcock bereit, während die Schweiz mit Fahrern wie Mauro Schmid, dem rückkehrenden Marc Hirschi und Silvan Dillier vertreten wird.

Auf der Frauenebene rekrutieren die Organisatoren internationale Stars wie Demi Vollering und Lotte Kopecky, ergänzt durch die Schweizerinnen Marlen Reusser und Elise Chabbey sowie das nationale Frauen‑Team. Diese Mischung aus internationalen Spitzenathleten und heimischen Talenten soll nicht nur sportlich, sondern auch medial ein starkes Signal setzen. Die Veranstalter betonen, dass das neue Konzept - mit zwei Rennen pro Tag und gleichzeitigen Siegerehrungen - das Publikum länger vor Ort hält und den Sponsoren intensivere Interaktionsmöglichkeiten bietet.

Hinter den strukturellen Änderungen stehen mehrere strategische Ziele. Erstens soll die Tour de Suisse als Trainingsplattform für die Tour de France dienen, indem kürzere, aber dennoch anspruchsvolle Etappen angeboten werden, die den Fahrern eine optimale Vorbereitung ermöglichen. Zweitens steht das Kostenmanagement im Fokus: Durch die Reduktion der Etappenzahl und den Einsatz von Rundkursen können Logistikkosten gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert werden.

Der Tourdirektor Olivier Senn erklärt, dass das neue Konzept weniger Fahrzeuge auf den Straßen erfordert und an den einzelnen Veranstaltungsorten gezielte Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt werden können. Drittens wollen die Sponsoren mit interaktiven Angeboten stärker an das Event gebunden werden, um ihre Markenpräsenz zu erhöhen. Trotz aller Änderungen bleibt das Wesen der Tour erhalten: Sie durchquert weiterhin die vielfältigen Regionen der Schweiz, behält die gleichen Anforderungen an Höhenmeter und Kilometer bei und bietet ganztägige Besucherprogramme an den jeweiligen Etappenorten.

Diese Balance zwischen Tradition und Innovation soll die Tour de Suisse langfristig als Schlüsselereignis im internationalen Radsport verankern





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