Tour de Suisse 2024: Spannung von Sondrio bis Villars-sur-Ollon

Die 89. Tour de Suisse verspricht eine anspruchsvolle und spannende Rundfahrt mit einem innovativen Start in Italien und einer Königsetappe in der Schweiz. Die Strecke ist darauf ausgelegt, die Fahrer von Anfang an zu fordern und ein breites Spektrum an taktischen Möglichkeiten zu bieten.

Die 89. Tour de Suisse, die vom 17. bis 21. Juni stattfindet, verspricht von Beginn an eine hochspannende Auseinandersetzung der Athleten. Mit einem innovativen Start in Sondrio , Italien , und einer abschließenden Königsetappe in Villars-sur-Ollon, Schweiz , bietet die diesjährige Ausgabe eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Strecke für sowohl die Männer- als auch die Frauenwettbewerbe.

Die Streckenführung ist darauf ausgelegt, die Fahrer und Fahrerinnen von Anfang an zu fordern und kaum Raum für Erholung zu lassen. David Loosli, der Sportliche Direktor der Tour de Suisse, betont, dass die Konzeption der Strecke darauf abzielt, ein Rennen zu schaffen, das von Anfang bis Ende für Spannung und Dramatik sorgt. Die fünf Etappen sind so gestaltet, dass sie unterschiedliche Fahrertypen ansprechen und somit ein breites Spektrum an taktischen Möglichkeiten eröffnen.

Die erste Etappe, ein explosiver Auftakt in Sondrio, führt die Fahrer über 144 Kilometer und 2455 Höhenmeter. Die Strecke ist geprägt von ständigen Auf- und Abstiegen, was eine hohe Belastung für die Athleten bedeutet. Für die Frauen ist ein leicht verkürztes Finale vorgesehen. Während die Männer entlang des malerischen Lago Maggiore und über den Monte Ceneri fahren, begeben sich die Frauen direkt ins Valle di Blenio.

Auch diese Etappe ist mit 2110 Höhenmetern auf 157,7 Kilometern anspruchsvoll und beinhaltet kurz vor dem Ziel zwei kurze, aber steile Anstiege. Loosli erklärt, dass diese Etappe ideal für explosive Fahrer ist, die in kurzen, intensiven Anstrengungen glänzen können. Die zweite Etappe führt die Athleten über den St. Luzisteig und durch das Fürstentum Liechtenstein in Richtung Appenzellerland. Die Schwägalp stellt das Tageshindernis dar, bevor die Strecke relativ flach zurück zum Ziel führt.

Der Sportliche Direktor sieht hier die einzige Chance für Sprinter, einen Etappensieg zu erringen. Diese Etappe bietet somit eine Gelegenheit für Fahrer, die auf flachen Abschnitten und in Sprints stark sind, sich zu beweisen. Die dritte Etappe im Kanton Aargau ist ein Kampf gegen die Uhr. Das 23 Kilometer lange Zeitfahren weist nur wenige Höhenmeter auf und ist somit perfekt für Spezialisten, die auf Geschwindigkeit und technische Fähigkeiten setzen.

Es erfordert eine hohe Konzentration und Präzision, um die bestmögliche Zeit zu erzielen. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt schließlich auf der Königsetappe in Villars-sur-Ollon. Diese Etappe über 151,1 Kilometer und 4226 Höhenmeter ist extrem anspruchsvoll und wird die Fahrer an ihre Grenzen bringen. Die Männer werden die Runde über den Col de la Croix drei Mal bewältigen, während die Frauen den Rundkurs zwei Mal fahren und auf rund 3000 Höhenmeter kommen.

Loosli betont, dass diese Etappe fast ausschließlich aus Bergauf- und Bergabfahrten besteht und somit die Tour de Suisse entscheiden wird. Das Gesamtklassement kann bis zum Schluss komplett auf den Kopf gestellt werden, da die Unterschiede in den Bergphasen entscheidend sein können. Die Königsetappe verspricht somit ein dramatisches Finale und eine spannende Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg. Die Tour de Suisse 2024 wird somit ein Rennen voller Herausforderungen, spektakulärer Momente und unvorhersehbarer Wendungen





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