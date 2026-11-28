Polizei entdeckt tote 38-Jährige in leerstehender Schule in Niederaussem. Gegen 15-Jährigen wegen Totschlags ermittelt. Snapchat-Video belastet Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag, den 28. November, einen 38-jährigen Mann tot in einer leer stehenden Schule im Stadtteil Niederaussem der Stadt Bergheim aufgefunden. Die Ermittler stießen bei ihren Kontrollen zur ehemaligen Bildungsstätte in der Straße Im Euel auf den leblosen Körper. Im direkten Anschluss an die Tatort-Sicherung wurde ein 15-jähriger Jugendlicher festgenommen und daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Minderjährigen Haftbefehl wegen Totschlag s erlassen.

Ermittlungsmechanismus und Tatablauf

Der konkrete Auslöser für die behördlichen Maßnahmen war ein Hinweis, der gegen 15:30 Uhr bei der Kripo einging. Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zu dem verlassenen Schulgebäude, wo sie im Inneren auf den 38-Jährigen aufmerksam wurden. Die zuständige Mordkommission übernahm die Untersuchung und sicherte den Tatort sorgfältig. Der Verdacht richtet sich darauf, dass der 38-Jährige der ihm bekannten Beschuldigten am Abend des 25. November bis in die Nacht des 26. November hinein tödliche Stichverletzungen zugefügt wurden. Der genaue Tathergang und das Motiv bleiben bisher im Dunkeln.

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Digitale Beweise und Snapchat-Video

Ein entscheidendes Beweisstück in den Ermittlungen stellt ein auf einem Smartphone aufgezeichnetes Video dar, das das tote Opfer in einem Klassenzimmer zeigt. In der Aufnahme ist eine Stimme zu hören, die die Worte ausspricht: Jetzt ist das nur noch ein toter Penner in the Classroom. Die Ermittler ordnen diese Aufnahme dem 15-Jährigen zu, der wegen dringenden Totschlagverdachts inhaftiert ist. Die Übermittlung des Clips erfolgte über die Plattform Snapchat. Eine Mutter hatte den Inhalt auf dem Handy ihrer Tochter entdeckt und die Behörden umgehend alarmiert, was zur schnellen Entdeckung des Opfers führte.

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Rechtliche Stellung und Verteidigung

Der 15-jährige Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe der Tatkompetenz und leugnet jede Beteiligung am Tathergang. Trotz der starken Indizienlage durch das digitale Beweismaterial weist die Rechtslage darauf hin, dass die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung unangetastet bleibt. Dem Minderjährigen wurde ein Pflichtverteidiger beigeordnet, um seine Interessen während des Ermittlungsverfahrens zu wahren. Aktuell befindet sich der Jugendliche in einer Justizvollzugsanstalt, wo er bis zum Abschluss der gerichtlichen Klärung untergebracht ist.

Sicherheitssituation und Ausblick

Die lokalen Behörden in Bergheim und der weiteren Umgebung der Gemeinde Niederaussem halten die Sicherheitslage aktuell für nicht weiter gefährdet, da der Hauptverdächtige bereits in Gewahrsam ist. Die Mordkommission setzt ihre Arbeit fort, um die Lücken im Tathergang zu schließen und das endgültige Motiv zu ermitteln. Die Presseberichterstattung, unter anderem durch den Sender Bild, hat die Dimension des Falls deutlich gemacht, ohne dass vorläufige Urteile gefällt werden dürfen. Die Ermittlungen dauern weiter an, wobei die Polizei alle verbleibenden Spuren analysiert und befragt.