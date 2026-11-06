Toter Winkel in Oberburg: Silbernes Auto nach Fußgängerunfall flüchtig

Kantonspolizei Bern fahndet nach Fluchtfahrzeug: Frau wurde am Freitag, dem 23. August 2024, in Oberburg von einem silbernen Kleinwagen auf einem Fußgängerstreifen erfasst.

Die Kantonspolizei Bern sucht dringend nach Zeugen und einem Fahrzeug, das am Freitagabend einen Fußgängerunfall in Oberburg verursacht hat. Eine Frau wurde am 23. August 2024 gegen 17:20 Uhr von einem Auto erfasst, als sie einen Fußgängerstreifen überquerte. Der oder die Lenkerin des beteiligten Fahrzeugs verließ die Unfallstelle ohne Hilfeleistung. Die verletzte Frau wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Spital eingeliefert. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalls laufen auf Hochtouren.

Kriminalität in Oberburg: Unfallhergang und Flucht

Am Freitagabend ereignete sich der Vorfall an der Emmentalstraße 64 in Oberburg. Dort überquerte die Fußgängerin einen markierten Fußgängerstreifen. Ein herannahendes Fahrzeug erfasste sie mit solcher Wucht, dass sie schwer verletzt wurde. Der oder die Verantwortliche aus dem silbernen Kleinwagen brach die Fahrt ab, ignorierte die Notlage der Frau und fuhr weiter. Die Polizei spricht von einer unerlaubten Beteiligung am Straßenverkehr mit Fluchtversuch. Dies stellt eine schwere Straftat dar, die jetzt juristisch aufgearbeitet wird. Die genauen Umstände der Kollision bleiben weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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Polizeisuche nach silbernem Kleinwagen

Die Kantonspolizei Bern hat die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug intensiviert. Das gesuchte Fahrzeug ist ein silberner Kleinwagen. Die Beamten bitten jede Person, die sich am Freitag, dem 23. August 2024, kurz nach 17:20 Uhr im Bereich der Emmentalstraße 64 in Oberburg aufhielt, um Mithilfe. Zeugen, die ein silbernes Fahrzeug in der unmittelbaren Umgebung des Unfallorts gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend zu melden. Auch andere Hinweise, die zur Identifizierung des Fahrers oder der Fahrerin beitragen könnten, sind willkommen. Die Polizei setzt auf die Öffentlichkeit, um den Tatort genau zu rekonstruieren und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Jede noch so kleine Information kann entscheidend sein.

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Folgen für Opfer und weitere Ermittlungsschritte

Nach dem Aufprall traf schnelle Hilfe ein. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau noch am selben Abend ins Spital. Der genaue Gesundheitszustand der Frau wird aktuell von den medizinischen Fachkräften überwacht. Die Kantonspolizei Bern hat ein offizielle Pressemitteilung herausgegeben, in der sie das Vorgehen darlegt. Die Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin ist ein zentraler Bestandteil der aktuellen Ermittlungsstrategie. Die Behörden erwarten, dass die Fahndung durch die Mithilfe der Bevölkerung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die Fälle von Fluchtunfällen werden in der Schweiz streng bestraft und sind von besonderem polizeilichen Interesse.