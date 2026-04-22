Toter Finnwal an Long Island – Ein Spiegelbild der Bedrohung für Wale

Der Fund eines toten Finnwals an der Küste von Long Island lenkt die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Bedrohungen, denen Wale ausgesetzt sind, insbesondere durch menschliche Aktivitäten wie Überfischung, Klimawandel und Verschmutzung.

Am Strand im Osten von Long Island wurde ein toter Finnwal von beeindruckender Größe gefunden – er maß 17,7 Meter. Dieser Fund steht im Kontrast zu der öffentlichen Aufmerksamkeit, die dem gestrandeten Buckelwal vor Poel, genannt Timmy oder Hope, zuteil wurde.

Während das Schicksal einzelner Wale die Emotionen der Menschen ergreift, gerät die allgemeine Situation der Wale und die entscheidende Rolle des Menschen dabei oft in den Hintergrund. Lange Zeit wurden Großwale kommerziell gejagt, was zu einem drastischen Rückgang ihrer Populationen führte, bis der Walfang in den 1980er Jahren verboten wurde. Die Erholung der Walpopulationen ist jedoch komplex und schwer nachzuweisen. Meeresbiologen zählen Wale oft aus der Luft oder von Schiffen aus, was nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Population erfasst.

Obwohl der Walfang weitgehend eingestellt wurde, bedrohen andere Faktoren wie Überfischung und steigende Meerestemperaturen die Wale. Die Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) betont, dass es bei der Beurteilung nicht auf die Art insgesamt ankommt, sondern auf einzelne Populationen. Während der Finnwal insgesamt nicht als bedroht gilt, sind einige Populationen, beispielsweise in den Gewässern vor Island und Japan, gefährdet, wo weiterhin Wale gejagt werden.

Die International Whaling Commission (IWC) schätzt die Walpopulationen in verschiedenen Regionen, wobei für Buckelwale im Nordatlantik eine positive Tendenz festgestellt wird, deren Ursache jedoch unklar ist. Die Finnwalpopulation im Nordatlantik hat sich von rund 14.800 Tieren in den 1980er Jahren auf etwa 40.800 im Jahr 2015 erholt. Bei Grönlandwalen zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Klimakrise und die daraus resultierenden steigenden Meerestemperaturen stellen eine Hauptbedrohung für Wale dar.

Sie verändern Lebensräume und zwingen die Tiere, ihr Verhalten anzupassen, was sie anfälliger für Krankheiten macht. Auch Müll, insbesondere Plastik, stellt eine Gefahr dar, da Wale und Delfine ihn oft mit Nahrung verwechseln. Geisternetze und Kollisionen mit Schiffen sind weitere Risikofaktoren, insbesondere für Walmütter und ihre Jungtiere. In Chile wurde ein neues Meeresschutzgebiet namens Tic-Toc eingerichtet, um das Überleben des Blauwals zu sichern.

Walforscher betonen, dass Strandungen oft auf menschengemachte Faktoren zurückzuführen sind und dass es wichtig ist, aus vergangenen Fällen zu lernen, um zukünftig besser vorbereitet zu sein. Die Strandung eines Wals war schon immer ein Ereignis für Menschen, und die Tiere wurden in der Vergangenheit für verschiedene Zwecke genutzt, wie beispielsweise zur Gewinnung von Öl aus ihrem Fett





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