Toter Buckelwal vor Anholt: Bergung und Obduktion stehen bevor

Der verwesende Kadaver eines Buckelwals treibt seit Wochen vor der dänischen Insel Anholt. Nun soll er an Land gezogen werden, um die Todesursache zu klären. Experten kritisieren die gescheiterte Rettungsaktion und warnen vor Ansteckungsgefahr.

Seit Wochen liegt der tote Buckelwal vor der dänischen Ferieninsel Anholt - und stinkt inzwischen gewaltig. Nun soll das Tier an Land gezogen werden, um die Todesursache zu klären.

Die Bergung könnte am Samstag oder Sonntag erfolgen, gefolgt von einer Obduktion in der kommenden Woche. Der Wal-Experte Peter Teglberg Madsen von der Universität Aarhus, der seit 25 Jahren Wal-Obduktionen in Dänemark begleitet, warnt vor dem intensiven Gestank: Weil das Tier so lange in der Sonne gelegen hat, werde es stark stinken. Das sei überwältigend für Ungeübte.

Zudem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb möglichst wenige Menschen an der Aktion beteiligt sein sollten. Der Kadaver treibt seit mehr als zwei Wochen im flachen Wasser vor der Ferieninsel. Ein erster Versuch, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn dann in einen Hafen zu bringen, war gescheitert. Nun soll das Tier direkt am Strand untersucht werden.

Ziel ist es, die Todesursache zu ermitteln, denn in der Diskussion ging es viel darum, ob der Wal hätte gerettet werden können. Madsen vermutet, dass das Tier von Anfang an keine Chance hatte: Es sei offensichtlich krank und entkräftet gewesen und hätte in Frieden gelassen werden sollen. Stattdessen wurde es tagelang in einer Metallkiste über das Meer bugsiert, den Wellen und dem Lärm der Motoren ausgesetzt, bevor es dann einfach ins Meer gekippt wurde - für Madsen reine Tierquälerei.

Der Wal war zuvor an der deutschen Ostseeküste immer wieder in Flachwasserbereichen gesichtet worden, zog aber erst weiter, wenn sich Menschen näherten. Schließlich lag er vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen die Empfehlung deutscher Fachleute und Institutionen hatte das Landesumweltministerium geduldet, dass eine private Initiative das Tier abtransportierte und in der Nordsee freisetzte. Auf der beschaulichen Ferieninsel Anholt mit nur etwa 130 Bewohnern sorgt dies für Verwunderung.

Die Dänin Susanna äußerte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ihr Unverständnis über das große Interesse an dem deutschen Promi-Wal. Für die Einheimischen bedeutet der Kadaver vor allem Ärger, da er am beliebtesten Strand der Insel liegt. Matthias Vanman, der mit seiner Bekannten Hanne Skov am Hafen saß, befürchtet Probleme für Sommergäste und den Campingplatz, wenn der Wal liegen bleibt und noch stärker stinkt.

Skov, die seit über 30 Jahren den Sommer auf dem Campingplatz verbringt, meint, das größte Problem sei die Verschmutzung durch den Kadaver. Die Umweltbehörde warnt Badegäste vor der Ansteckungsgefahr und wird den Strand während der Arbeiten absperren. Tierärzte, Behördenvertreter und Experten werden nach Resten von Fischernetzen und Plastik im Darm und in der Speiseröhre des Tiers suchen. Madsen berichtet, dass bei vier der letzten sechs gestrandeten Buckelwale in Dänemark Fischernetze nachweislich eine Rolle bei ihrem Tod spielten.

Bei den anderen beiden sei dies zumindest möglich gewesen. Der Experte betont, dass man sich über die Rückkehr der Buckelwale in die Ostsee freuen sollte, aber anstatt Ressourcen in die Rettung einzelner Tiere zu stecken, sollte verhindert werden, dass Tiere überhaupt in solche Notsituationen geraten





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