Toter Buckelwal 'Timmy': Überreste werden verwertet, Todesursache bleibt unklar

Der als 'Timmy' bekannte tote Buckelwal wird in einer dänischen Fabrik verwertet. Die Überreste des Tiers werden in Biodiesel und Biomasse umgewandelt. Einige Knochen kommen ins Museum. Die Obduktion ergab, dass der Wal ein Weibchen war, doch die Todesursache blieb unklar.

Die Überreste des als ' Timmy ' bekannten toten Buckelwal s enden als Biodiesel und Biomasse. Einige Knochen landen im Museum. Dabei sind manche Fragen immer noch offen.

Nach der Obduktion und dem Transport von Teilen des als 'Timmy' bekannten Buckelwals auf das Festland werden die Überreste des Tiers in einer dänischen Fabrik verwertet. Das bestätigte die Firma Daka Dänemark, die sich des Kadavers annimmt. In der Fabrik des Unternehmens in Randers werden die Überreste von Walen wie 'Timmy' laut einem Sprecher zunächst in drei Bestandteile getrennt. Das Wasser wird gereinigt und in den Fjord geleitet.

Alles Fett - zum Beispiel aus der Speckschicht des Wals - wird in Biodiesel umgewandelt. Und alles andere - Knochen, Sehnen und Haut - wird zu einer Art Mehl verarbeitet, die als Biomasse zur Verbrennung in einer Zementfabrik endet. Der Buckelwal war vor einigen Wochen tot am Strand der dänischen Insel Anholt angespült worden. Die Obduktion des Tiers hatte vergangene Woche ergeben, dass der Wal ein Weibchen war.

Die Todesursache blieb dagegen unklar. Bei der mehrstündigen Untersuchung war der Wal geöffnet und zerteilt worden. Ein Bagger hatte die Kadaver-Teile in vorbereitete Container gehievt. Am Freitag waren die Überreste des Tiers vom Strand entfernt und am Montag abtransportiert worden.

Manche Knochen des Tiers kommen in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Diese Teile waren bereits am Freitag abgeholt worden. Das Tier war ab Ende März mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet. Eine private Initiative hatte den sehr geschwächten Buckelwal Ende April mit einem Lastschiff Richtung Nordsee transportiert und dort später ausgesetzt.

An dem Wal hatte die Initiative einen Tracker angebracht, der an dem Tier entdeckt wurde. Die Trackerdaten sind laut dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen erhoben. Sie lägen der Initiative vollständig und dem Ministerium in Teilen vor, erklärte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage: 'Die Daten sollen möglichst zügig abschliessend ausgewertet werden. Sobald dies geschehen ist, wird die Öffentlichkeit über die hieraus folgenden Erkenntnisse informiert.

' Vor Wochen wurde der als 'Timmy' bekannte tote Buckelwal vor der Insel Anholt angespült - nun ist auch die mit Spannung erwartete Obduktion erledigt. Was konnten die Experten herausfinden? Auf der dänischen Insel Anholt posierten Besucher auf dem Kadaver des Buckelwals Timmy - trotz Warnungen der Behörden. Fachleute warnen weiter vor Explosionsgefahr durch Verwesungsgase.

Peter V. Kunz ist Präsident des Schweizer Tierschutzes und hat mit Timmy gelitten. Nach dessen Tod spart er nicht mit Kritik und sagt, wie sich Einzelpersonen für Meeressäuger einsetzen können





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