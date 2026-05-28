Toter Buckelwal Timmy soll auf Anholt direkt am Strand obduziert werden

Der tote Buckelwal Timmy wird auf der dänischen Insel Anholt direkt am Strand obduziert. Die Behörden planen die Untersuchung und Entsorgung des Kadavers.

Der tote Buckelwal Timmy soll nach gescheiterter Bergung auf Anholt direkt am Strand obduziert werden. Behörden planen Untersuchung und Entsorgung des Kadavers. Seit rund zwei Wochen liegt der tote Wal Timmy vor der dänischen Insel Anholt im Kattegat .

Der Kadaver treibt laut dänischen Behörden nahe der Küste und ist stark aufgebläht, berichtet die ZDFheute. Die Umweltbehörde hat entschieden, den Wal direkt am Strand zu obduzieren. Jane Hansen von der dänischen Umweltbehörde sagte laut der Zeit, der Wal solle dieses Wochenende an Land gezogen werden. Der Kadaver wurde dabei näher an die Küste getrieben.

Die Behörden sehen dadurch erhöhten Handlungsdruck auf Anholt. Die Umweltbehörde warnte erneut vor Gesundheitsrisiken im Umfeld des Tieres. Der Strandbereich wurde abgesperrt, Besucher sollen laut der ZDFheute Abstand halten. Ein am Tier befestigter Sender soll wissenschaftlich ausgewertet werden.

Die Analyse könnte laut der Zeit neue Erkenntnisse über die Bewegungen des Wals liefern. Der Wal war zuvor mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandet und wieder freigesetzt worden. Nach Angaben des NDR wurde er später im Skagerrak erneut aufgefunden und verendete dort. Der tote Buckelwal Timmy wurde nach mehreren Strandungen in der Ostsee später tot vor der dänischen Insel Anholt aufgefunden





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