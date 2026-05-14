Ein toter Buckelwal wurde am Strand im dänischen Naturschutzgebiet Flakket gefunden. Ob es sich um Timmy handelt, ist derzeit unklar, da sein Tracker seit Tagen keine Signale mehr sendet.

Toter Buckelwal in Dänemark gestrandet – ist es Timmy ? An einem Strand im dänischen Naturschutzgebiet Flakket liegt ein toter Buckelwal . Ob es sich um Timmy handelt, ist derzeit unklar – sein Tracker sendet seit Tagen keine Signale mehr.

Ein trauriges Ende zeichnet sich im dänischen Naturschutzgebiet Flakket vor der Insel Anholt ab. Wie Medienberichte und das dänische Fachportalmelden, ist dort ein Buckelwal gestrandet. Nachdem Beobachter des Kanals «News5» zunächst berichteten, dass sich das Tier nicht mehr bewege, herrscht nun traurige Gewissheit: Ein Vertreter der örtlichen Behörden soll gegenüber dem Sender bestätigt haben, dass der Wal verstorben sei. Nun wird spekuliert, ob es sich um den Timmy handelt, der bereits mehrfach in den Medien berichtet wurde.

Karin Walter-Mommert, Mitfinanziererin der privaten Rettungsinitiative, wies darauf hin, dass der am Wal befestigte Tracker bereits seit Dienstag keine Signale mehr sendet. Sollte das Gerät technisch einwandfrei funktionieren, wäre bei dem nun in Dänemark gefundenen Wal ein Signal zu erwarten gewesen, sofern es sich um denselben Buckelwal handelt. Ob es sich tatsächlich um Timmy handelt, ist laut den dänischen Behörden jedoch nicht abschliessend geklärt. Wie focus.de schreibt, werde das Tier morgen um 12 Uhr geborgen und eine Gewebeprobe entnommen.

Diese solle dann die Gewissheit bringen, ob das Schicksal von Timmy das befürchtete traurige Ende nahm





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