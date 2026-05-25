Die französische Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet, nachdem die Leiche eines zwölfjährigen Jungen mit einem Handtuch um seinen Hals gefunden wurde. Das tote Kind sei in der bretonischen Stadt am Ufer des Flusses Vilaine entdeckt worden.

In der Bretagne wurde die Leiche eines zwölfjährigen Jungen gefunden, die französische Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet. Nach dem Fund der Leiche eines zwölfjährigen Jungen mit einem Handtuch um seinen Hals hat die Polizei im nordfranzösischen Rennes Mordermittlungen eingeleitet.

Das tote Kind sei in der bretonischen Stadt am Ufer des Flusses Vilaine entdeckt worden, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Die Umstände, die zu dem Tod führten, müssen noch untersucht werden, und dabei gehöre die Beteiligung Dritter zu den Hypothesen. Ein nasses Handtuch sei sehr fest um den Hals des Jungen gewickelt gewesen. Aus Polizeikreisen verlautete, ein Fischer habe die Polizei verständigt, nachdem er die Schreie eines Kindes gehört habe.

Am Sonntagabend waren zahlreiche Polizisten für Ermittlungen zu dem Fall in der Nähe einer Wohnanlage im Einsatz, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Eine Anwohnerin sagte, die Nachricht vom Tod des Jungen sei ein echter Schock. Das ist eine ruhige Gegend, nicht weit vom Zentrum, und ich bin nie behelligt worden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bretagne Polizei Mordermittlungen Toten Jungen Handtuch Fluch Vilaine Polizeieinsatz Anwohnerin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine: Zahl der Toten aufgrund russischer Drohnenangriff steigt auf zehnAfter a Ukrainian drone attack on a residential building of a vocational school in the russian-occupied area Luhansk, the number of fatalities is reported to have climbed to ten. Additional corpses have been extracted from the rubble of the building in the city of Starobilsk, reported the Russian Civil Defense Ministry.

Read more »

2 tote Touristen in Kruger-NationalparkEin 71-jähriger Mann und eine Frau wurden am Freitag in Südafrika tot aufgefunden. Die beiden waren letzte Woche am Pafuri-Picknickplatz im Norden des Parks gesehen worden. Die Polizei hat bereits Mordermittlungen aufgenommen.

Read more »

Buckelwal auf der dänischen Küste droht Explosion - Pompentالية im Anschluß an den toten HundehalsExpert glaubt an hohe Explosionsgefahr, nachdem Tötung von Buckelwal an der dänischen Küste bekannt wurde.

Read more »

Bretagne: Zwölfjähriger tot aufgefunden - Ermittlungen laufenEin Junge ist in Rennes tot am Flussufer gefunden worden. Ein Handtuch war fest um seinen Hals gewickelt.

Read more »