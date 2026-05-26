Tote und Verletzte bei Chemieunfall in Verpackungsfirma in Longview

Bei einem Chemieunfall in Longview, Washington, gibt es Tote und Verletzte. Zehn Personen wurden abtransportiert, darunter ein Feuerwehrmann. Die genaue Anzahl der Todesopfer ist noch unklar.

Bei einem Chemieunfall auf dem Gelände einer Verpackungsfirma in Longview im US-Bundesstaat Washington sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Die Firma, die unter anderem Kartonverpackungen für Flüssigkeiten herstellt, wurde am Dienstagmorgen zum Schauplatz eines gefährlichen Austritts von Chemikalien.

Wie die örtlichen Behörden und die Unternehmensleitung in einem gemeinsamen Statement auf Facebook mitteilten, gab es sowohl Todesopfer als auch Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde zunächst nicht genannt. Auch das genaue Ausmaß des Vorfalls blieb vorerst unklar. Die Einsatzkräfte wurden gegen 9 Uhr Ortszeit alarmiert, nachdem ein Tank auf dem Firmengelände beschädigt worden war.

Die Feuerwehr erklärte, dass eine unmittelbare Gefahr für die umliegende Bevölkerung nicht bestehe. Dennoch seien Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, um eine Ausbreitung der Chemikalien zu verhindern. Das Unternehmen stellt Kartons für flüssige Produkte her, was auf die Lagerung möglicherweise gefährlicher Substanzen in den Tanks hinweist. Die genaue Ursache des Unglücks ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die Feuerwehr von Longview bestätigte, dass insgesamt zehn Personen vom Einsatzort abtransportiert wurden. Darunter befand sich ein Feuerwehrmann sowie neun Mitarbeiter der Firma. Feuerwehrchef Scott Goldstein erläuterte auf Nachfrage von Journalisten: 'Das Verletzungsspektrum reichte von lebensbedrohlichen, schweren bis hin zu leichten Verletzungen.

' Zur Anzahl und Identität der Todesopfer äußerte sich Goldstein zunächst nicht. Ein ausführlicher Bericht wurde für den Abend angekündigt. Gouverneur Bob Ferguson drückte auf der Plattform X sein tiefes Mitgefühl aus: 'Meine Gedanken sind bei den Arbeitern und ihren Familien sowie bei den Ersthelfern.

' Er bestätigte, dass Teams des Umweltministeriums und der Arbeitsschutzbehörde vor Ort seien. Zudem wurde die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt. In den vergangenen Tagen hatte bereits ein weiterer Chemievorfall in Kalifornien für Aufsehen gesorgt, bei dem Zehntausende Menschen evakuiert werden mussten. Dies zeigt die potenzielle Gefährlichkeit solcher Industrieunfälle.

Die örtlichen Behörden riefen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks dauern an. Die Feuerwehr kündigte an, am Abend mit einem aktuellen Bericht vor die Presse zu treten. Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit in Chemieanlagen und zur Einhaltung von Arbeitsschutzstandards auf.

Die betroffene Firma steht nun im Fokus der Ermittler. Langfristig sind möglicherweise strengere Auflagen zu erwarten. Das Unglück erschüttert die kleine Gemeinde Longview, die etwa 37.000 Einwohner zählt. Viele Einwohner sind verunsichert und fordern Aufklärung.

In den sozialen Medien wird bereits über die Sicherheitsvorkehrungen diskutiert. Die Gewerkschaften haben sich eingeschaltet und verlangen eine lückenlose Aufklärung. Die Identität der Toten wurde noch nicht offiziell bestätigt. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass es sich um Mitarbeiter der Firma handelt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die örtliche Feuerwehr arbeitet eng mit dem Katastrophenschutz zusammen. Spezialteams für Gefahrgut sind im Einsatz.

Die Luftqualität wird überwacht, um sicherzustellen, dass keine giftigen Dämpfe in Wohngebiete gelangen. Die Evakuierung von Anwohnern war zunächst nicht erforderlich, dennoch wurden vorsorglich Notunterkünfte eingerichtet. Der Vorfall hat landesweit Besorgnis ausgelöst. Politiker und Experten diskutieren über strengere Regulierungen für Chemieanlagen.

In einer ersten Stellungnahme betonte die Firma, dass man mit den Behörden kooperiere und die Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität habe. Das Unternehmen versprach, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Ermittlungen dauern an. Der Chemieunfall in Longview reiht sich in eine Serie von Industrieunfällen in den USA ein, die immer wieder die Frage nach der Sicherheit am Arbeitsplatz aufwerfen.

Die Gewerkschaften fordern eine unabhängige Untersuchung. Die amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Vorfall zu Gesetzesänderungen führen wird. Die Gemeinde Longview trauert um die Opfer.

Vor dem Firmengebäude haben Anwohner eine Gedenkstätte errichtet. Blumen und Kerzen erinnern an die Toten. Die Stimmung in der Stadt ist bedrückt. Viele Menschen sind wütend und verlangen Antworten.

Die Bürgermeisterin sprach von einer Tragödie und versprach volle Transparenz. Die nächsten Tage werden zeigen, welche Konsequenzen dieser schwere Unfall haben wird





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