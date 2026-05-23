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Tote Buckelwal auf der dänischen Küste droht zu explodieren

Nature News

Tote Buckelwal auf der dänischen Küste droht zu explodieren
BuckelwalExplosionHigh Explosions Risk
📆23/05/2026 12:15:00
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Ein toter Buckelwal auf der dänischen Küste droht laut Experten zu explodieren. Der Druck im Inneren des toten Tieres baut sich immer weiter auf, und irgendwann könnte es mit einem grossen Knall in die Luft fliegen. Ein gezielter Schnitt in den ballonartig aufgeblähten Kehlsack könnte die Gefahr entschärfen, wäre aber riskant.

Der tote Buckelwal Fridolin liegt an der dänischen Küste und droht laut Experten zu explodieren. Walforscher Fabian Ritter warnt, der Druck im Innern baue sich immer weiter auf – ein «grosser Knall» sei «fast abzusehen».

Ein gezielter Schnitt in den ballonartig aufgeblähten Kehlsack könnte die Gefahr entschärfen, wäre aber riskant. Bei dem an der dänischen Küste liegenden toten Buckelwal besteht einem Experten zufolge inzwischen eine hohe Explosionsgefahr.

«Der Druck im Innern baut sich immer weiter auf, und irgendwann könnte das Tier mit einem grossen Knall in die Luft fliegen», sagt der Walforscher Fabian Ritter der Deutschen Presse-Agentur. «Eine solche Situation ist schon fast abzusehen. »Derartige Fälle seien bereits wiederholt dokumentiert worden – etwa als in Thailand ein Pottwal beim Transport zur Obduktion in einer Stadt explodiert sei.

«In diesem Regen aus Blut, Partikeln und Fäulnisgasen möchte man nicht gestanden haben», so Ritter

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Buckelwal Explosion High Explosions Risk Ballonartig Aufgeblähten Kehlsack Zielgerechter Schnitt Risiko Natürliche Risse Gase Ohne Explosion Entweichen

 

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