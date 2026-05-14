Torregen in Thun: BSC Young Boys überrollt Gastgeber in spektakulärer Partie

Ein wahrer Krimi in Thun endete in einem deutlichen Sieg für den Meister Young Boys. Im Zentrum stand die glanzvolle Rückkehr von Essende, während Thun durch zwei Platzverweise geschwächt wurde.

In der malerischen Stadt Thun kam es zu einer Begegnung, die so einige Highlights bot und die Zuschauer in ihren Bann zog. Bereits in der ersten Spielhälfte entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch, der die Dynamik des modernen Fussball s perfekt widerspiegelte.

Die ersten 45 Minuten waren geprägt von einer unglaublichen Torgefährlichkeit auf beiden Seiten, was dazu führte, dass die Fans bereits vor der Pause fünf Treffer bejubeln durften. Besonders bemerkenswert war der Start der Gäste aus Bern, die mit einem frühen Treffer durch Essende in nur 55 Sekunden die Führung übernahmen. Doch die Freude in der YB-Kasse währte nur kurz, da der FC Thun mit einer beeindruckenden Reaktion antwortete.

Besonders Rastoder zeigte sich in dieser Phase in Topform und gelang es ihm, innerhalb kurzer Zeit zwei Tore zu erzielen, womit Thun die Führung übernahm und die Stadtberner vor eine kurzzeitige Herausforderung stellte. Die Wende des Spiels kam jedoch kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit und war mit einer grossen Kontroverse verbunden. In einem intensiven Zweikampf traf der Kapitän von Thun, Bürki, den Offensivstar Sanches mit einem Ellenbogen am Kopf.

Zunächst zeigte der Schiedsrichter Kanagasingam lediglich die gelbe Karte, doch die Technik griff ein. Nach einer Überprüfung durch den Video-Assistenten korrigierte der Unparteiige seine Entscheidung und schickte Bürki mit einem Platzverweis vom Feld. Diese Entscheidung wurde von Experten wie Bruno Grossen als absolut korrekt eingestuft, da die Aggressivität des Einsatzes und die Gefahr für den Gegenspieler nicht zu unterschätzen waren. Dieser Moment markierte den psychologischen Wendepunkt der Partie.

In Unterzahl verlor Thun zunehmend die Kontrolle über das Mittelfeld und die defensive Stabilität, was dem Meister Young Boys den nötigen Raum gab, um sein Spiel zu dominieren. Im Mittelpunkt des Tages stand zweifellos der Stürmer Essende. Der teure Winterzugang aus der Bundesliga war bis zu diesem Spiel ein Thema in der Fangemeinde, da er trotz hoher Erwartungen noch kein einziges Tor erzielt hatte. In diesem Spiel wurde er jedoch zum absoluten Helden.

Nachdem er bereits in der ersten Minute den ersten Treffer markiert hatte, bewies er Nervenstärke beim Ausgleich vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause setzte er seine Gala fort und traf erneut per Penalty. Insgesamt gelang es Essende, viermal das Netz zu treffen, womit er alle Zweifel an seiner Qualität ausräumte und sich endgültig in die Startformation erkämpfte, während Topscorer Bedia zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer regelrechten Machtdemonstration der Berner.

Während Thun versuchte, den Rückstand zu begrenzen, schlug YB immer wieder gnadenlos zu. Die Einwechslungen von Virginius und Fassnacht brachten frischen Wind in das Spiel und führten zu weiteren Treffern. Dass Thun zudem einen zweiten Innenverteidiger, Bamert, durch eine rote Karte verlor, machte die Aufgabe für die Gastgeber fast unmöglich. Das Spiel endete schließlich in einem deutlichen 8:3-Sieg für Young Boys.

Trotz eines schönen Freistosses von Bertone für Thun war das Ergebnis längst besiegelt. Neben dem sportlichen Triumph gibt es beim Meister derzeit noch andere Themen, die die Gemüter bewegen. Während die Mannschaft auf die grosse Meisterschaftsparty am Freitag hinarbeitet, gibt es unter den Anhängern Diskussionen über die Umbenennung des Stadions. Die Stockhorn Arena heisst nun Visana Stadion, was bei einigen Fans für Unmut sorgte.

Dennoch überwiegt die Freude über den Titel. Nach diesem dominanten Auftritt in Thun blicken die Stadtberner nun auf das Saisonfinale in St. Gallen, nachdem sie zuvor bereits die Pokalübergabe feiern konnten





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