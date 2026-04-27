Tornados in Nordtexas: Mindestens zwei Tote und schwere Schäden

Gewaltige Tornados haben in Nordtexas schwere Verwüstungen angerichtet, wobei mindestens zwei Menschen ums Leben kamen und zahlreiche Gebäude beschädigt wurden. Die Rettungskräfte kämpfen gegen blockierte Straßen und Stromausfälle, um die Betroffenen zu erreichen.

In Nordtexas haben gewaltige Tornados verheerende Schäden angerichtet und mindestens zwei Menschenleben gefordert. Die Behörden berichteten am Sonntag, dass zahlreiche Gebäude schwer beschädigt wurden. Eine Person starb am Samstagabend in der Stadt Runaway Bay, wie der Richter von Wise County, J.D.

Clark, bekannt gab. Clark, der als oberster Verwaltungsbeamter des Countys fungiert, erklärte, dass Rettungskräfte Trümmer beseitigen mussten, um zu beschädigten Häusern vorzudringen und medizinische Hilfe zu leisten. Der Zugang zu den betroffenen Gebieten war aufgrund blockierter Straßen und ausgefallener Versorgungsleitungen erschwert, doch die Einsatzkräfte setzten ihre Arbeit fort, um die Betroffenen zu erreichen.

Der Sturm traf auch die Stadt Springtown, wo der stellvertretende Feuerwehrchef von Parker County, David Pruitt, in einer E-Mail mitteilte, dass eine zweite Person ums Leben gekommen sei. In der Region seien erhebliche Schäden entstanden. Pruitt wies darauf hin, dass einer der größten aktuellen Probleme der weit verbreitete Stromausfall sei, der viele Einwohner betrifft. Teams des Nationalen Wetterdienstes bestätigten, dass in Runaway Bay ein Tornado mit Spitzenwindgeschwindigkeiten von 217 Kilometern pro Stunde aufgetreten ist.

In Springtown wurde ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 169 Kilometern pro Stunde registriert. Die Folgen der Naturgewalt sind dramatisch. Neben den menschlichen Opfern und den zerstörten Gebäuden kämpfen die betroffenen Gemeinden mit den Folgen der Stromausfälle und der Blockaden durch Trümmer. Die Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Bevölkerung zu versorgen.

Die Behörden warnen vor weiteren Gefahren, da das Wetter weiterhin unbeständig bleibt und neue Unwetter nicht ausgeschlossen sind. Die Bevölkerung wird aufgefordert, vorsichtig zu sein und den Anweisungen der Behörden zu folgen, um weitere Schäden und Verletzungen zu vermeiden





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