Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid eröffnen die Begegnung mit zahlreichen Torchancen und Freistößen. Héctor Bellerín und Isi Palazón scheiterten weit am Tor.

Das Fußballspiel zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid startete mit einer intensiven ersten Halbzeit, die von zahlreichen Torchancen und technischen Einzelaktionen geprägt war. Beide Teams zeigten dès den Anfang minuten, dass sie auf der Suche nach der Führung waren, wobei Betis Sevilla durch offensive Aktionen im Strafraum auffiel. Rayo Vallecano Madrid versuchte seinerseits, durch präzise Pässe und weite Schüsse aus der Distanz das Tor von Betis zu erreichen, scheiterte jedoch bisher an der Defensive oder den Torhütern.

Torangriff von Betis Sevilla und Fehlschuss von Bellerín

Ein Highlight der ersten Phase war der Versuch von Héctor Bellerín für Betis Sevilla, der den Ball mit dem rechten Fuß aus rechts im Strafraum auf das Tor schoss. Die Murmel ging jedoch links hoch und weit vorbei. Die Vorlage hierfür stammte von Cucho Hernández, der eine Flanke in den Strafraum spielte. Diese Situation unterstrich die offensive Ausrichtung von Betis, die durch Hernández und Bellerín im Finale unterstützt wurde. Dennoch blieb der Ball in dieser Phase außerhalb des Torrahmens, was die Präzision im abschließenden Schritt bei den Spielern von Betis herausforderte.

Also read Schweiz führt erste Asylsuchende nach Italien zurück

Weitere Aktionen zeigten, dass Betis Sevilla den Druck aufrechterhielt. Abde Ezzalzouli bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, was die Dominanz der Seviljaner in dieser Phase bestätigte. Auch Isi Palazón für Rayo Vallecano Madrid versuchte es mit einem Fernschuss mit dem linken Fuß, der jedoch rechts am Tor vorbeiging. Die Vorbereitung dafür erfolgte durch Andrei Ratiu. Diese Szene demonstrierte die Versuchung von Rayo Vallecano, durch Distanzschüsse Gefahr zu bringen, was jedoch nicht erfolgreich war.

Torhüterparaden und Freistöße prägen das Spielbild

Die Defensive von Rayo Vallecano Madrid hielt stand, als Isco von Betis Sevilla den Ball mit dem rechten Fuß links im Sechzehner schoss, der Schuss jedoch von rechts unten gehalten wurde. Die Vorbereitung auf diesen Angriff kam von Abde Ezzalzouli. Diese Parade zeigte die Bedeutung des Torhüters für Rayo Vallecano, um die Überlegenheit von Betis im Sturm zu neutralisieren. Zudem erhielt Jorge de Frutos von Rayo Vallecano Madrid einen Freistoß in der eigenen Hälfte zugesprochen, was die physikalische Intensität des Duells widerspiegelte.

Advertisement

Ein Eckstoß für Betis Sevilla, der durch einen Fehler von Andrei Ratiu verursacht wurde, bot weitere Möglichkeiten, um das Tor zu erweitern. Ein weiteres Mal wurde ein Schuss von Betis abgeblockt. Diesmal war es Antony, der den Ball mit dem rechten Fuß links im Sechzehner schoss, der jedoch abgeblockt wurde. Die Vorbereitung stammte von Junior Firpo. Diese wiederholten Blockaden verdeutlichten die straffe Abwehrorganisation von Rayo Vallecano, die es Betis erschwerte, klare Torchancen zu verwerten.

Abseitsentscheidungen und weitere Torchancen für beide Seiten

Die Unparteiischen hatten eine wichtige Aufgabe, als Cucho Hernández von Betis Sevilla einen Pass nach vorne spielte, jedoch Isco im Abseits gestellt wurde. Diese Entscheidung stoppte einen vielversprechenden Angriff von Betis und erinnerte daran, dass Präzision in der Spielmachung und das Einhalten der Regeln entscheidend sind. Ein weiterer Schuss von Antony für Betis wurde abgeblockt, was die Widerstandsfähigkeit der Abwehr von Rayo Vallecano unterstrich. Die Chance war erneut aus einer Position im Sechzehner entstanden, vorbereitet durch Junior Firpo.

Die erste Halbzeit endete mit einem Freistoß für Sergio Camello von Rayo Vallecano Madrid auf dem linken Flügel. Der Anstoß zum ersten Halbzeitmarkierte den Beginn eines spannenden Duells zwischen den beiden Teams. Die statistische Auswertung dieser Phase zeigt, dass Betis Sevilla die größeren Torchancen hatte, durch Aktionen von Bellerín, Isco, Antony und Ezzalzouli, während Rayo Vallecano durch die Paraden des Torhüters und Blockaden von Schüssen sowie durch Distanzschüsse von Isi Palazón und den Einsatz von Freistößen reagierte. Das Spiel bleibt offen, und beide Teams haben das Potenzial, die Balance zu verändern.