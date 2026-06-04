Topfavorit Lukas Bissig im ersten Gang des Urner Kantonalen gegen Luzerner Sieger Roman Wandeler

Das Urner Kantonale in Flüelen startet mit einem Duell zwischen Lukas Bissig und Roman Wandeler. Weitere Favoriten aus der Schweiz treten an, während das Luzerner Kantonale erneut für spannenden Schwing‑Sport sorgt.

Am Samstagabend findet das traditionelle Urner Kantonale in Flüelen statt - ein seltenes Wochenende‑ Schwingen fest, das die Stimmung in der Zentralschweiz zum Kochen bringt. Im ersten Gang steigt der heimische Favorit Lukas Bissig aus Attinghausen gegen den Luzerner Festsieger Roman Wandeler an.

Bissig, der bereits den Titel im diesjährigen Schwyzer Kantonalen errungen hat und die Urner Rangschwinget der letzten beiden Jahre dominierte, geht mit großer Zuversicht in den Wettkampf. Sein Gegner, Wandeler, überraschte beim Luzerner Kantonalen in Ruswil als einer von drei unerwarteten Siegern und konnte sich einen Platz im Finale sichern, obwohl er im Endgang nicht zum Sieger gekürt wurde.

Das Duell der beiden ist ein Wiedersehen nach fünf Jahren, als sie in einem Rangschwinget aufeinandertrafen und das Ergebnis in einem Gestellten endete - ein Hinweis darauf, dass beide Athleten über ein hohes technisches Niveau verfügen und das Duell von Anfang an sehr ausgeglichen sein wird. Weitere Namensvetter aus der Eidgenossenschaft, die ebenfalls zu den Favoriten zählen, stellen sich im ersten Gang ihren jeweiligen Gegnern.

Marcel Bieri tritt gegen Samuel Schwyzer an, der beim Luzerner Kantonalen durch ein beeindruckendes Gestell gegenüber Samuel Giger auffiel. Silvan Appert schwingt gemeinsam mit Jonas Troxler im Anschwingen, während Jonas Burch zusammen mit Jonas Amrhyn - einem früheren Co‑Sieger aus Ruswil - antritt. Marco Reichmuth eröffnet das Geschehen gemeinsam mit Marco Heiniger. Die Kombination aus erfahrenen Turniersiegern und jungen Talenten verspricht ein abwechslungsreiches und spannendes Sportereignis, das sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer fesseln wird.

Die Atmosphäre im Halleninneren wird von den traditionellen Trommeln, den lauten Pfiffen der Pfadfinderklänge und dem rhythmischen Klatschen der Zuschauenden bestimmt, die jede Bewegung ihrer Idole aufmerksam verfolgen. Das Luzerner Kantonale, das in seiner 106. Auflage bereits 540 Athleten in sieben Ringe lockt, hat gezeigt, dass es nicht unbedingt eines Schlussgangs bedarf, um die Herzen der Fans zu gewinnen.

Am Ende jener Veranstaltung jubelten drei Schwinger - Roman Wandeler (23), Benno Heinzer (19) und Jonas Amrhyn (22) - gemeinsam, obwohl kein offizieller Sieger des Schlussgangs bestimmt wurde. Dieses kollektive Epische verdeutlicht den Gemeinschaftsgeist des Schweizer Schwingens, bei dem Fairplay und gegenseitiger Respekt genauso hochgehalten werden wie der Sieg selbst. Wer kein Ticket besitzt, kann trotzdem live die hochklassigen Leistungen verfolgen, denn das Event bietet zahlreiche öffentliche Bildschirme und Live‑Streams, die den Sport für ein breites Publikum zugänglich machen.

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