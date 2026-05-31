Top-Städte für Spaziergänge: Europäische Metropolen führen Ranking an

Eine Studie basierend auf 467.000 Bewertungen zeigt die fussgängerfreundlichsten Städte. Madrid, Prag und Lissabon liegen vorn. Europäische Städte dominieren das Ranking, aber auch Buenos Aires überzeugt.

Eine neue Studie hat die fussgängerfreundlichsten Städte der Welt ermittelt, und das Ergebnis zeigt: Europäische Metropolen dominieren das Ranking. Für die Analyse wurden über 467.000 verifizierte Bewertungen von Reise nden ausgewertet, die an geführten Touren in mehr als 800 Städten teilgenommen haben.

Neben der Anzahl der Besucher wurde auch deren Zufriedenheit mit dem Erlebnis vor Ort berücksichtigt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Städte ausserhalb Europas noch Nachholbedarf haben, wenn es um barrierefreie Gehwege, grüne Oasen und verkehrsberuhigte Zonen geht. Dennoch gibt es auch in anderen Regionen positive Beispiele, die zeigen, wie Urbanismus das Zufussgehen fördern kann. Madrid, die spanische Hauptstadt, belegt den ersten Platz.

Die Stadt lebt draussen: Auf der Plaza Mayor, im Retiro-Park oder entlang der breiten Boulevards entfaltet Madrid seinen Charme besonders beim Flanieren. Prag wirkt mit seinem Kopfsteinpflaster, den mittelalterlichen Gassen und der berühmten Karlsbrücke wie ein Märchenbuch aus Stein. Lissabon verlangt zwar Kondition, belohnt aber mit grandiosen Ausblicken, engen Gassen in Alfama und nostalgischen Trams. Porto verbindet historische Atmosphäre mit entspanntem Lebensgefühl, bunte Häuser am Douro und spektakuläre Aussichtspunkte machen jeden Spaziergang besonders.

London zeigt sich zu Fuss von seiner abwechslungsreichsten Seite: Zwischen Westminster, Camden, Soho und Notting Hill entdeckt man ständig neue Facetten. Ausserhalb Europas erreicht Buenos Aires auf Rang 25 die höchste Platzierung Lateinamerikas. Die argentinische Hauptstadt punktet mit breiten Avenidas, historischen Vierteln wie San Telmo und dem pulsierenden Palermo. Auch in Asien gibt es lichtblickende Städte, die Fussgängerfreundlichkeit priorisieren.

Die Studie zeigt jedoch, dass in vielen Städten der Welt noch Verbesserungen nötig sind, um den Fussverkehr sicherer und angenehmer zu gestalten. Wer tief in eine Stadt eintauchen will, entdeckt sie am besten zu Fuss - dieses Motto bestätigt die Untersuchung einmal mehr. Städteplaner sollten daher vermehrt auf autofreie Zonen und Grünflächen setzen, um die Lebensqualität zu steigern und den Tourismus nachhaltig zu fördern.

Das vollständige Ranking umfasst über 30 Metropolen und bietet Reisetipps für alle, die das echte Flair einer Stadt erleben möchten





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