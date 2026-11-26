Nach der Pause seit 2022 startet BBC Top Gear 2028 neu. Gordon Ramsay führt durch epische Stunts und Autorennen weltweit. Details zu Produktionsbeginn und Hintergrund.

Die BBC kündigt die Rückkehr der Automobilsendung " Top Gear" für das Jahr 2028 an. Die neue Staffel wird unter der moderativen Leitung des schottischen Sternekochs Gordon Ramsay produziert. Der Sender verspricht für die Wiederbelebung des Formats epische Abenteuer, gewagte Tests und spektakuläre Stunts. Die Produktion soll nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch an internationalen Drehorten stattfinden. Damit endet eine mehrjährige Pause, die die Sendung von den Bildschirmen verbannt hatte.

Aktionsgeladene Neuauflage ab 2028

Die BBC plant eine umfassende Wiederbelebung des erfolgreichen Formates. Zentrale Elemente der neuen Ausgabe sind hochkarätige Actioneinlagen und internationale Locations. Die Nachricht der Rückkehr kommt für viele Fans als unerwartetes Signal nach Jahren der Stille. Das Ziel der Produzenten ist es, das alte Format mit modernem Anspruch neu zu denken. Zuschauer sollen durch eine Mischung aus Unterhaltung und Automobilkultur abgeholt werden.

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Ramsays Leidenschaft und Vision

Gordon Ramsay äußert sich begeistert über die Übernahme der Moderation. Der 60-Jährige bezeichnet die Aufgabe als Erfüllung eines Kindheitstraums. Seine Faszination für Fahrzeuge begann bereits in seinen jungen Jahren. Heute verfügt Ramsay über eine eigene Autosammlung, die Millionen wert ist. Er möchte die Show mit frischer Energie füllen und eine Brücke zur nächsten Generation schlagen. Das Ziel besteht darin, etwas Mitreissendes für ein völlig neues Publikum zu schaffen.

Historie und Wechsel an der Front

Der Ursprung der Sendung liegt im Jahr 1977, als sie als klassisches Automagazin der BBC startete. Im Jahr 2002 erlebte das Format einen entscheidenden Neuanfang. Mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May wurde "Top Gear" zum internationalen Phänomen. Millionen Zuschauer begleiteten die Triole auf ihren Reisen und bei ihren Challenges. Diese Kombination aus Autorennen und Reisen prägte die Sendung jahrelang. Ein Umbruch erfolgte 2015, als Clarkson den Sender verließ.

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Unfall und Aussetzung seit 2022

Die aktuelle Pause der Serie hat einen traurigen Hintergrund. Seit 2022 liegen die Dreharbeiten auf Eis. Der Auslöser dafür war ein schwerer Unfall mit Moderator Andrew Flintoff. Er erlitt während der Aufnahmen schwere Gesichts- und Rippenverletzungen. Sein dreirädriger Oldtimer überschlug sich dabei drastisch. Flintoff musste medizinisch versorgt werden. Seither war keine Produktion mehr geplant.

Zukunftsaussichten und Zuschauerstrategie

Die BBC möchte mit der Neuaufstellung wieder an alte Erfolge anknüpfen. Die Planung sieht vor, dass die Serie ab 2028 regulär im Programm läuft. Gordon Ramsay soll die Rolle der früheren Moderatoren einnehmen. Der Sender erwartet eine hohe Aufmerksamkeit durch den Namen des Kochs. Die internationalen Drehorte sollen die globale Reichweite stärken. Die Fans dürfen sich auf eine Mischung aus Oldschool-Autoenthum und moderner TV-Produktion freuen.

Wiederbelebung eines Kultformats

Die Ankündigung markiert einen signifikanten Wendepunkt für den Sender. Nach Jahren der Inaktivität wird die Marke "Top Gear" wiederbelebt. Die Strategie der BBC zielt darauf ab, das Erbe der früheren Ära aufzugreifen. Gleichzeitig soll mit Gordon Ramsay eine neue Ikone ins Zentrum gestellt werden. Die Kombination aus seiner Persönlichkeit und der Automobilbegeisterung wirkt vielversprechend. Die Welt der Motorsport-TV-Show wird somit 2028 neu belebt.