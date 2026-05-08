Top 10 Video-Apps für die Freeware-Community

In diesem Artikel werden 10 Video-Apps vorgestellt, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden. Die Apps decken eine breite Palette an Funktionen ab, von der Videobearbeitung über Streaming-Funktionen bis hin zu Open-Source-Lösungen.

Für die Bearbeitung von Videodaten existieren im Freeware-Bereich diverse höchst leistungsfähige Videoanwendungen. Wir stellen jene 10 Video-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Apps angeführt von Open Broadcaster Software Studio, einer umfangreichen Suite für die Videobearbeitung, die auch über Streaming-Funktionen verfügt. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der Open-Source-Video-Editor Shotcut, der mit allen gängigen Audio- und Video-Formaten zurecht kommt, oder OpenShot, eine weitere Open-Source-Lösung für den Video-Schnitt





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