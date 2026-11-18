Unter der Kampagne We Tomato Europe fordern Tomatenproduzenten aus fünf EU-Staaten fairen Wettbewerb und besseren Schutz vor Tomatenimporten aus Drittstaaten.

Tomatenproduzenten aus fünf EU-Staaten haben eine gemeinsame Kampagne gegen den wachsenden Importdruck gestartet. Unter dem Namen We Tomato Europe verlangen Agrarverbände aus Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Polen faire Wettbewerbsbedingungen und einen besseren Schutz der europäischen Landwirtschaft.

Nach Darstellung der beteiligten Organisationen in ihrem Manifest gefährden zunehmende Einfuhren aus Drittstaaten die heimische Produktion. Die Kampagne richtet sich damit sowohl an Verbraucher als auch an politische Entscheidungsträger in der Europäischen Union.

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Forderungen der Tomatenproduzenten zu Importen

Die Verbände verlangen vor allem gleiche Spielregeln für heimische und ausländische Anbieter. Nach ihrer Darstellung müssen europäische Betriebe strenge Umwelt-, Arbeits- und Pflanzenschutzvorschriften einhalten, während für ausländische Konkurrenten teilweise andere Bedingungen gelten.

Aus diesem Grund fordern die Tomatenproduzenten eine eindeutige Herkunftskennzeichnung, strengere Importkontrollen und Schutzmaßnahmen bei Marktverwerfungen. Für eingeführte Tomaten sollen nach ihrer Forderung vergleichbare Umwelt- und Sozialstandards gelten wie für europäische Erzeugnisse.

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Kritik an Marokko und dem EU-Marokko-Abkommen

Besonders im Visier der Kampagne steht Marokko als Herkunftsland zahlreicher Importe. Die Verbände verlangen eine Überprüfung der Handelsbeziehungen mit dem nordafrikanischen Land.

Zudem fordern die Agrarverbände die konsequente Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Westsahara. Das Europäische Parlament soll einer Änderung des EU-Marokko-Abkommens die Zustimmung verweigern, falls diese den Wettbewerb zu Lasten europäischer Produzenten verzerrt.

Folgen für den deutschen Tomatenmarkt

Wie groß der Absatzmarkt ist, zeigt das Beispiel Deutschland. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums werden dort jährlich rund 2,3 Millionen Tonnen Tomaten konsumiert, wobei nur ein kleiner Teil aus heimischer Produktion stammt.

Mit einer europaweiten Informationskampagne wollen die beteiligten Verbände nun Verbraucher und Entscheidungsträger mobilisieren. Zugleich verlangen sie mehr Unterstützung für Innovationen sowie einen effizienteren Einsatz von Wasser und Energie.

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Das erklärte Ziel der Kampagne lautet, die europäische Tomatenproduktion langfristig zu sichern. Konkrete Termine für Entscheidungen über das EU-Marokko-Abkommen oder die geforderten Importkontrollen nennt das Manifest nicht.