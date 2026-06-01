Die Zölle von Donald Trump führen zu höheren Preisen für Tomaten in den USA. Die Wut der Konsumenten wächst, da die Preise für Tomaten nicht nur in den Restaurants, sondern auch in den Supermärkten für die meisten Amerikaner zu hoch sind.

Die Kosten für Tomaten in den USA sind innerhalb eines Jahres um rund 40 Prozent gestiegen. Die Ursache dafür sind die Zölle , die von Donald Trump eingeführt wurden.

Die Wut der Konsumenten wächst, da die Preise für Tomaten nicht nur in den Restaurants, sondern auch in den Supermärkten für die meisten Amerikaner zu hoch sind. Die Zölle auf mexikanische Tomaten, die nach dem Rückzug aus dem Abkommen mit 17 Prozent erhoben wurden, sind der Hauptgrund für den Preisanstieg. Die Experten machen Donald Trump für den massiven Preisanstieg verantwortlich, da er den Konflikt mit dem Iran und die Zollpolitik gefördert hat.

Die Amerikanische Tomatenbauern hatten den Rückzug aus dem Abkommen zunächst begrüsst, aber für die Konsumenten war die Folge schmerzhaft. Viele US-Familien müssen derzeit auf Tomaten verzichten, da sie sich nicht leisten können, die erhöhten Preise zu bezahlen. Die Empörung der Normalverbraucher ist groß, da sie in sozialen Netzwerken Videos teilen, in denen Menschen über die Preise klagen. Manche kündigen an, sich wegen Donald Trump künftig einen eigenen Garten anzulegen, um ihre eigenen Tomaten zu züchten





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