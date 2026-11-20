Das Spiel Tom the Postgirl wurde an den Swiss Game Awards zum Videospiel des Jahres gekürt. Das Studio Oopsie Daisies aus Winterthur erhielt zudem den Preis für die beste Bildgestaltung.

Das Videospiel mit dem Titel Tom the Postgirl hat den prestigeträchtigen Titel des Schweizer Videospiels des Jahres bei den Swiss Game Awards gewonnen. Die Preisverleihung fand am Freitagabend im Kinokoni in Zürich statt, wo auch weitere herausragende Leistungen der lokalen Spieleindustrie ausgezeichnet wurden. Die Jury der Swiss Game Developers Association ( SGDA) hob dabei insbesondere den unverwechselbaren Stil und den schwarzen Humor des Spiels hervor, die es von anderen Titeln abheben.

Preise für Design und Mechanik

Neben dem Hauptpreis errang Tom the Postgirl auch die Auszeichnung in der Kategorie Best Art Direction. Dieses Doppel-Auszeichnungs-Ergebnis unterstreicht die hohe Wertschätzung für die künstlerische und technische Qualität des Projekts. Die SGDA betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass das Spiel ein herausragendes Handwerk und echtes Herzblut der Entwickler demonstriere. Die schwarz-weiße, comicartige Ästhetik bildet dabei das visuelle Fundament für die narrativen Elemente, die im Zentrum der Auszeichnung stehen.

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Handlung und Entwicklungshintergrund

Spielende schlüpfen in die Rolle von Tom, einer neugierigen und chaosstiftenden Briefträgerin in einem scheinbar idyllischen Dorf. Der Gameplay-Ansatz ist geprägt von voyeuristischen Elementen, da Tom den skurrilen Bewohnern des Ortes hinterherspioniert. Dabei deckt sie düstere Geheimnisse auf und betreibt teilweise Vandalismus, was zu freudigem Chaos in der virtuellen Welt führt. Das Spiel wurde vom fünfköpfigen Studio Oopsie Daisies entwickelt, das seinen Sitz in Winterthur hat. Veröffentlicht wurde der Titel von Arte France.

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Weite Auszeichnungen in Zürich

Im Rahmen der gleichen Veranstaltung wurden weitere Titel und Persönlichkeiten der Schweizer Game-Szene geehrt. Pathogenic von Aberrant Labs erhielt Auszeichnungen für das beste Spieldesign und die beste Spielmechanik. Shoe it All! von Amberbite Games wurde für das beste Sounddesign prämiert. Play Don't Tell erhielt den Preis für das beste Spiel mit gesellschaftlicher Relevanz für Au Cœur de Walter. Zudem ging der Award für das beste Studentenprojekt an Radya von Demiware an der Zürcher Hochschule der Künste.

E-Sport und Content Creator Auszeichnungen

Die Zeremonie ehrte auch Persönlichkeiten aus den Bereichen E-Sport und Online-Content. Die Youtuberin Fluff'isle wurde zur Schweizer Content Creatorin des Jahres gekürt. Marissa Slayz Duret aus Genf erhielt die Auszeichnung als Schweizer E-Sport-Persönlichkeit des Jahres. Für die Schweizer E-Sport-Leistung des Jahres wurde der Fortnite-Spieler Chap ausgezeichnet, da er als Teenager das Finale der Fortnite Global Championship erreichte.