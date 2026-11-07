Tolhildan in Basel: SRF-Doku deckt kurdische Waffengruppe auf

SRF deckt die kurdische Gruppierung Tolhildan in Basel auf. Junge Männer posieren mit Waffen, während die Bundeskriminalpolizei Ermittlungen als schwierig einschätzt.

Die Sendereihe von SRF stellt die kurdische Gruppierung " Tolhildan" in den Mittelpunkt, deren Name im Kurdischen "Vergeltung" bedeutet. Die Dokumentation identifiziert sieben Männer als mutmassliche Mitglieder dieser Organisation, die aktiv in der Schweiz und in Deutschland operiert. Die Bilder zeigen junge Männer, die Waffen präsentieren, unter anderem auf einem Balkon im Basler Iselin-Quartier und in einem Keller an der Allschwilerstrasse in Basel. Diese Bilder wurden in sozialen Medien geteilt und sollen die Stärke und Gefährlichkeit der Gruppe demonstrieren.

Verbindungen und Gefährdungslage

Der türkische Investigativjournalist Cevheri Güven erklärt in der Dokumentation, warum die Tolhildan eine besondere Gefahr darstellt. Er betont, dass die Gruppe in den sozialen Medien bewusst ihre Macht zur Schau stellt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Güven, der mittlerweile unter Polizeischutz in Deutschland lebt, weist auf Bedrohungen durch den türkischen Staat und die türkische Mafia hin. Die Gruppierung sei eng mit der grossen türkischen Organisation "Dalton" vernetzt. In Deutschland ist die Gruppe seit Längerem aktiv und wird mehreren Schiessereien zugeordnet. Zwei Mitglieder müssen sich in Düsseldorf wegen eines Mordanschlags auf ein Mitglied eines verfeindeten Mafia-Clans vor Gericht verantworten.

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Selbstbestreitung der Basler Führung

SRF konnte direkten Kontakt zum mutmasslichen Anführer der Basler Gruppierung aufnehmen. Dieser bestreitet jedoch jede Verbindung zu Tolhildan und sagt, er kenne die Gruppe nicht. Zudem betont er, er sei nicht kriminell tätig. Diese Aussagen lassen jedoch Zweifel aufkommen, da der Balkon, auf dem einer der Männer mit einer Pistole posiert, zu dessen Wohnung gehört. Trotz der Bestreitungen ordnet die Redaktion sieben Männer der Gruppe zu, wobei die Verbindungen zu den öffentlich geteilten Bildern bestehen. Die Situation bleibt komplex, da die Identifizierung über soziale Medien nicht immer eindeutige Rückschlüsse auf die tatsächliche Mitgliedschaft zulässt.

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Position der Bundeskriminalpolizei

Markus Gisin, der Chef der Bundeskriminalpolizei, äussert sich zur Lage in der Schweiz. Er bestätigt, dass das Phänomen der bewaffneten Jugendgewalt bekannt ist, die Ermittlungen jedoch als schwierig einzustufen sind. Die Polizei macht keine spezifischen Angaben zur Anzahl der bewaffneten Auseinandersetzungen in der Schweiz oder zu deren genuen Orten. Ebenso bleibt unklar, ob die Tolhildan an diesen Vorfällen in der Schweiz direkt beteiligt ist. Gisin erklärt, dass die Gruppierungen gezielt gegen Konkurrenten vorgehen. Die mangelnde Transparenz erschwert die öffentliche Einordnung der tatsächlichen Ausbreitung der Gruppe in der Nordwestschweiz.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft

Mustafa, ein 21-jähriger Kurd, der im Iselin-Quartier lebt, berichtet, dass die Doku in der Nachbarschaft viel diskutiert wird. Er sagt, dass viele Kurden in Basel einander kennen und keine den kriminellen Gruppierungen beipflichten. Für Mustafa und seine Familie ist die Präsenz solcher Gruppen in der Nachbarschaft eine grosse Sorge. Er hatte bisher den Eindruck, dass das Quartier friedlich und sicher ist, was durch die Berichte erschüttert wird. Die Dokumentation zeigt, wie tief solche Meldungen in die Wahrnehmung der lokalen Gemeinschaft eindringen und Vertrauen in die Sicherheit des eigenen Wohnviertels beeinträchtigen können.