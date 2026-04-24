Todt erhebt brisante Vorwürfe gegen Schumacher: Absichtliche Crashs und Täuschungen

Jean Todt, ehemaliger Ferrari-Teamchef, bestätigt in einem Podcast, dass Michael Schumacher 1997 absichtlich Jacques Villeneuve ramponiert und 2006 in Monaco Fernando Alonso behindert haben soll. Willi Weber verteidigt seinen Schützling vehement.

Jean Todt , einst enger Vertrauter von Michael Schumacher und ehemaliger Teamchef bei Ferrari, hat in einem Podcast brisante Vorwürfe gegen den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister erhoben. Diese Aussagen, die lange Zeit im Raum standen, werfen ein neues Licht auf kontroverse Rennvorfälle aus Schumachers Karriere.

Todt bestätigt, dass Schumacher im WM-Finale 1997 in Jerez absichtlich einen Zusammenstoß mit seinem Rivalen Jacques Villeneuve herbeigeführt habe. Die Kollision, die als einer der umstrittensten Momente in der Geschichte der Formel 1 gilt, führte dazu, dass Schumacher alle Punkte der Saison aberkannt wurden. Todt beschreibt die Aktion als einen "Fehlgriff", der unnötig gewesen sei, da Schumacher bereits erkannte, dass er die Meisterschaft verlieren würde.

Er argumentiert, dass Schumacher in dieser Situation "Unterstützung" benötigt hätte, was jedoch in der Hitze des Gefechts zu dieser Fehlentscheidung führte. Darüber hinaus wirft Todt Schumacher vor, im Qualifying zum Grand Prix von Monaco 2006 absichtlich einen Fahrfehler vorgetäuscht zu haben, um eine schnelle Runde von Fernando Alonso zu verhindern. Schumacher blockierte angeblich die Strecke in der Rascasse-Kurve, was Alonso zwang, seine Runde abzubrechen und somit die Chance auf die Pole Position zu verpassen.

Die Rennkommissare der FIA werteten dies als ein absichtliches "Parkmanöver" und verhängten eine Strafe, die Schumacher dazu zwang, das Rennen vom letzten Platz aus zu starten. Todt betont, dass diese Aktionen Ausdruck von Emotionen waren und man bei der Beurteilung von Sportlern in solchen Momenten nachsichtig sein müsse. Er räumt ein, dass Schumacher ein "außergewöhnlicher Typ" war, der jedoch für den Verlust der Kontrolle stets einen hohen Preis bezahlte.

Diese Aussagen stellen eine deutliche Abkehr von Todts früherer Haltung dar, in der er Schumacher stets vehement verteidigt hatte. Die Vorwürfe Todts haben für Aufsehen gesorgt und eine heftige Reaktion von Michael Schumachers langjährigem Manager Willi Weber hervorgerufen. Weber zeigte sich empört über die Aussagen Todts, insbesondere angesichts der schwierigen Situation Schumachers nach seinem schweren Skiunfall im Jahr 2013. Er wies die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, dass Schumacher niemals absichtlich einen Unfall verursacht habe.

Weber argumentiert, dass der Zusammenstoß mit Villeneuve ein hartes, aber notwendiges Manöver zur Verteidigung der Position und des möglichen Titels gewesen sei. Er verweist auf ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit, wie beispielsweise die Duelle zwischen Ayrton Senna und Alain Prost. Auch die Szene in Monaco sei kein absichtliches Vergehen gewesen, sondern ein Fehler, den auch ein siebenmaliger Weltmeister machen dürfe. Weber äußert zudem Zweifel an Todts Beweggründen und fragt, ob dieser sich möglicherweise nachträglich von Schuldgefühlen befreien wolle.

Die Debatte um diese Vorwürfe wird die Diskussionen über Michael Schumachers Karriere und seinen Wettbewerbsgeist sicherlich noch lange begleiten





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Schumacher Jean Todt Formel 1 Jacques Villeneuve Fernando Alonso Crash Monaco Jerez Vorwürfe Willi Weber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sportradar weist Shortseller-Vorwürfe zurückDer St. Galler Sportdatenanbieter weist Vorwürfe illegaler Geschäftsverbindungen entschieden zurück. Die Aktie brach zeitweise um über 30% ein.

Read more »

Hört das iPhone wirklich mit? Apple unter Verdacht der GesprächsaufzeichnungiPhone-Nutzer berichten von auffällig passgenauer Werbung nach Gesprächen. Dieser Artikel untersucht die Vorwürfe, die Klage gegen Apple und die wahrscheinlichen Gründe für personalisierte Werbung.

Read more »

Michael Jackson: Skurrile Geschichten und neue VorwürfeEin Blick auf drei ungewöhnliche Geschichten rund um Michael Jackson, von Sauerstoffkammern bis zu Spider-Man-Träumen, sowie aktuelle Missbrauchsvorwürfe und das neue Biopic.

Read more »

Warum sexuelle Belästigung durch Frauen oft verharmlost wirdDer Artikel untersucht, warum Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Frauen oft auf Ungläubigkeit, Verharmlosung oder Spott stoßen, obwohl Studien zeigen, dass auch Frauen gewalttätig sein können. Er beleuchtet die Rolle gesellschaftlicher Stereotypen, die Männer als Täter und Frauen als Opfer darstellen.

Read more »

D4vd: Neben Mordvorwurf auch Besitz von KinderpornografieDem TikTok-Star D4vd wird neben dem Mord an einer 14-Jährigen auch der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Er bestreitet beide Vorwürfe. Die Leiche des Mädchens wurde in seinem Auto gefunden, sie starb an Stichverletzungen.

Read more »

Valérie Dittli: Haftbefehl soll Klage verhindert habenDer Kanton Waadt bestätigt brisante Vorwürfe gegen Valérie Dittli. Ein Bericht wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Read more »