Tödlicher Zusammenstoß zwischen Postauto und E‑Bike auf der Stanserstrasse

Ein 90‑jähriger E‑Bike‑Fahrer kam bei einer Frontalkollision mit einem Postauto in Ennetbürgen ums Leben; ein Mitfahrer wurde leicht verletzt, Ermittlungen laufen.

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Stanserstrasse in Ennetbürgen ein schwerer Verkehrsunfall, der das Leben eines 90‑jährigen E‑Bike ‑Fahrers forderte. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein Postauto im regulären Linienverkehr von Stans in Richtung Ennetbürgen , als ein älterer Herr mit einem elektrischen Fahrrad von der Herdernstrasse auf die Hauptstraße einbog.

Der plötzlich erscheinende Radfahrer musste die Vorfahrt gewähren, doch das langsame E‑Bike kollidierte frontal mit dem vorderen Teil des Busses. Der Aufprall war so heftig, dass der 90‑jährige Radfahrer sofort tödlich verletzt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Im Fahrzeug des Postautos befand sich ein weiterer Fahrgast, der nur leicht verletzt wurde und nach kurzer medizinischer Versorgung das Fahrzeug verlassen konnte.

Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigte, dass unmittelbar nach dem Zusammenstoß das Care‑Team Nidwalden, ein Rettungsteam sowie ein Notarzt am Unfallort eintrafen. Zusätzlich wurde die Rega mit einem Rettungshubschrauber mobilisiert, um die schweren Verletzungen zu versorgen und gegebenenfalls eine schnelle Verlegung in ein Krankenhaus sicherzustellen. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnten die leichten Verletzungen des Mitfahrers rasch behandelt werden, während die Sterblichen des E‑Bike‑Fahrers nicht mehr zu retten waren.

Die örtlichen Einsatzkräfte richteten für etwa zwei Stunden eine lokale Umleitung ein, um den Verkehrsfluss zu sichern und weitere Gefahrensituationen zu vermeiden. Im Anschluss an den Unfall hat die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nidwalden ein umfassendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ziel der Untersuchungen ist es, die genauen Umstände des Unfalls zu klären, insbesondere die Frage, ob der E‑Bike‑Fahrer die Verkehrsregeln korrekt beachtet hat und ob das Postauto zum Zeitpunkt des Aufpralls die zulässige Geschwindigkeit einhielt.

Zeugen, die sich zur Zeit des Unfalls in der Nähe aufhielten, werden gebeten, Aussagen zu machen, um ein vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten. Die Behörden betonen, dass die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere an Kreuzungen und Einfädelungsstellen, stets höchste Priorität haben muss, um solche tragischen Vorfälle zu verhindern





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