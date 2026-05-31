Tödlicher Zugunfall an Bahnübergang in Weinfelden - Frau im Elektrorollstuhl erfasst

Eine 55‑jährige Frau im Elektrorollstuhl wurde am Samstagnachmittag an der Freiestraße in Weinfelden von einem Zug erfasst, trotz Vollbremsung des Lokführers. Die Polizei schließt bisherige Dritteinwirkung aus, und die Ermittlungen laufen noch.

Am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, ereignete sich an der Freiestraße in Weinfelden ein tragischer Unfall , bei dem eine 55‑jährige Frau im Elektrorollstuhl tödlich verunglückte.

Die Frau befand sich mit ihrem elektrisch angetriebenen Rollstuhl gerade am Bahnübergang, als ein auf dem Gleis fahrender Zug, der in Richtung Bern unterwegs war, sich dem Übergang näherte. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau bemerkte der Lokführer das Hindernis erst in letzter Sekunde und setzte sofort die maximale Bremsung ein. Trotz dieser Vollbremsung war eine Kollision unvermeidlich, sodass die schlagartige Berührung des Rollstuhls mit dem Zug die Frau tödlich verwundete.

Die Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten am Unfallort, um die Verletzten zu versorgen und die Lage zu sichern. Die Polizei hat nach ersten Ermittlungen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung gefunden, die den Unfall hätte verursacht oder verschlimmern können. Der kriminaltechnische Dienst wurde zur Spurensicherung hinzugezogen, um die Umstände des Unfalls genau zu analysieren. Während der Untersuchungen blieb das betroffene Gleis für mehrere Stunden gesperrt, um die notwendigen forensischen Maßnahmen zu ermöglichen.

Die Feuerwehr Weinfelden übernahm die Verkehrsumleitung und sorgte dafür, dass der Fahrzeug- und Personenverkehr in der Umgebung gewährleistet blieb, obwohl die Sperrung des Übergangs erhebliche Störungen im lokalen Verkehrsfluss verursachte. Die Tragödie wirft erneut Fragen zur Sicherheit von Bahnübergängen und dem Schutz von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen auf. Fachleute betonen die Notwendigkeit klarer Beschilderungen, gut sichtbarer Warnsignale und ggf. baulicher Verbesserungen, um ähnliche Unfälle künftig zu verhindern.

In der Zwischenzeit bleibt die Familie der Verstorbenen im tiefen Mitgefühl der Gemeinschaft, während die Behörden die Untersuchung abschließen und über mögliche Präventionsmaßnahmen beraten. Die Ermittlungen dauern an, und die Kantonspolizei Thurgau hat angekündigt, die Ergebnisse öffentlich zu machen, sobald sie vorliegen





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