Tödlicher Vorfall in Wattwil: Vater tötet zweieinhalbjährigen Sohn und stirbt

In Wattwil wurden ein 33-jähriger Vater und sein zweieinhalbjähriger Sohn tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus.

Am frühen Dienstagmorgen löste eine polizeiliche Meldung in der Stadt St. Gallen einen umfangreichen Suchtrupp aus. Ein 33-jähriger kroatischer Vater hatte sein Kind nicht wie vereinbart zu dessen Mutter zurückgebracht. Die Kantonspolizei St. Gallen reagierte auf die Anzeige und leitete unverzüglich umfassende Ermittlungen und Abklärungen ein, um den Aufenthaltsort des Kleinkinds und des Vaters zu lokalisieren.

Ermittlungen führen zu tragischem Fundort

Nach intensiv durchgeführten Suchmaßnahmen entdeckten die Beamtinnen und Beamten am späten Abend desselben Tages in einem Beherbergungsbetrieb in Wattwil im Kanton St. Gallen die gesuchten Personen. Beide Verstorbenen lebten mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen, obwohl sie die kroatische Staatsangehörigkeit besaßen. Der gefundene Junge war zwei auf eine halbe Jahre alt und der 33-Jährige sein Vater.

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Tathergang deutet auf Gewalt und Suizid hin

Die Umstände, unter denen die Leichen von Vater und Sohn entdeckt wurden, lassen auf eine dramatische Eskalation schließen. Laut einer offiziellen Mitteilung der Polizei wurde angenommen, dass der Mann das Kind mit einer Faustfeuerwaffe tötete. Anschließend nahm sich der Vater selbst das Leben mit derselben Waffe.

Staatsanwaltschaft übernimmt Leitung der Ermittlungen

Die Kantonspolizei St. Gallen hat die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der genauen Tatumstände an die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen übergeben. Die Behörde leitet die Verfahren jetzt unter ihrer direkten Verantwortung ein, um alle Beweise zu sichern und den genauen Hergang des Verbrechens lückenlos zu dokumentieren.

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Hintergrund der Trennung und familiärer Kontext

Der Vorfall ist in den Kontext einer Trennung einzuordnen. Der Vater und die Mutter des Kindes lebten getrennt. Die Vereinbarung sah vor, dass der Vater das Kind an die Mutter zurückbringt. Die Nichtbefolgung dieser Abmachung führte zur Anzeige bei der Stadtpolizei St. Gallen und letztlich zur Entdeckung der Tragödie.

Folgen für die betroffene Familie und Gemeinde

Durch diesen Vorfall ist eine Familie auf tragische Weise zerstört worden. Die Behörden gehen von einem schweren Tötungsdelikt aus, das mit einem sofort folgenden Suizid endete. Die genauen Details zur Bewaffnung und zum exakten Zeitplan werden nun von der Staatsanwaltschaft weiterführend geprüft.