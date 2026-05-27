Tödlicher Verkehrsunfall in Dinslaken: Kind stirbt nach Kollision mit Auto

In Dinslaken kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto eine Schülergruppe auf Fahrrädern erfasste. Ein zwölfjähriges Kind verstarb, zwei weitere wurden verletzt, darunter die Autofahrerin. Die Unfallursache wird untersucht.

In der deutschen Stadt Dinslaken ist am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem tragischen Ausgang passiert. Eine 47-jährige Autofahrerin kam aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und erfasste dabei drei Kinder, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren.

Die Kinder befanden sich vermutlich auf ihrem Schulweg, als die Kollision in der Nähe einer Schule stattfand. Zwei der Kinder, beide zwölf Jahre alt, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Eines von ihnen verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe kurz darauf im Krankenhaus. Das dritte Kind kam mit leichteren Verletzungen davon.

Auch die Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt und musste gemeinsam mit den verletzten Kindern in ein Krankenhaus transportiert werden. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt und unterliegt weiteren polizeilichen Ermittlungen. Aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands konnte die 47-Jährige bislang nicht vernommen werden. Augenzeugenberichten zufolge schleuderte das Fahrzeug nach dem Aufprall auf die Kinder gegen drei geparkte Autos am Straßenrand, die dabei erheblich beschädigt wurden.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt, um die notwendigen Aufräumarbeiten und eine gründliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise liefern können. Das Ereignis hat in der lokalen Gemeinschaft für Bestürzung gesorgt, insbesondere da es sich um Kinder handelte, die auf dem Weg zur Schule waren. Solche Unfälle rücken erneut die Fragen nach ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen an Schulwegen und der Geschwindigkeitsüberwachung in den Fokus.

Die Ermittlungsbehörden bleiben mit Hochdruck an der Arbeit, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln und alle relevanten Fakten zusammenzutragen. Die Trauer um das verstorbene Kind ist in Dinslaken spürbar, und es werden Trost und Unterstützung für die betroffenen Familien angeboten





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