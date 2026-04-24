Tödlicher Unfall in Tübach: Frau stirbt nach Kollisionen im Kreisverkehr

Eine 71-jährige Frau ist am Donnerstag in Tübach bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus. Ein 56-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

In Tübach ereignete sich am Donnerstag ein tragischer Verkehrsunfall , bei dem eine 71-jährige Frau ihr Leben verlor. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 12:45 Uhr auf der Goldacherstrasse, als die Schweizerin mit ihrem Fahrzeug in Richtung Tübach fuhr.

Nach ersten Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen deutet alles auf eine medizinische Ursache als Auslöser des Unfalls hin. Die Frau kollidierte zunächst mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes, der vor ihr fuhr, im Bereich eines Kreisverkehrs. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Mannes nach vorne geschoben. Das Auto der 71-Jährigen geriet anschliessend außer Kontrolle und prallte in einen parkenden Lastwagen, der an der Einmündung der Hornerstrasse stand.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Unfallort. Der 56-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Kantonspolizei St.Gallen untersucht, wobei die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Ermittlungen leitet. Eine umfassende Untersuchung soll klären, ob tatsächlich eine medizinische Ursache, wie beispielsweise ein plötzlicher gesundheitlicher Notfall, zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führte.

Der Kreisverkehr war aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Ermittlungsarbeiten für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Tübach richtete eine entsprechende Umleitung ein, um den Verkehrsfluss in der Umgebung aufrechtzuerhalten. Der Einsatz umfasste mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, einen Rettungsdienst mit zwei Notärzten, die Feuerwehrleute sowie den zuständigen Staatsanwalt. Die Koordination der Einsatzkräfte erfolgte vor Ort, um eine schnelle und effiziente Abwicklung der Maßnahmen zu gewährleisten.

Die Sperrung des Kreisverkehrs führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Tübach und den umliegenden Gemeinden. Anwohner wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für das Verständnis während der Dauer der Sperrung. Die Bergung der beteiligten Fahrzeuge gestaltete sich aufgrund der Wucht der Kollision und der Position der beteiligten Fahrzeuge als komplex.

Spezialausrüstung musste eingesetzt werden, um die Fahrzeuge sicher zu entfernen und die Unfallstelle für die weiteren Ermittlungen freizumachen. Die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs ist von entscheidender Bedeutung, um die Ursache des Unfalls zweifelsfrei festzustellen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten. Die Kantonspolizei St.Gallen betont, dass die Untersuchung noch in vollem Gange ist und weitere Informationen im Laufe der Ermittlungen bekannt gegeben werden. Es ist wichtig, die Arbeit der Ermittler nicht zu behindern und Spekulationen zu vermeiden.

Die Hinterbliebenen der Verstorbenen wurden bereits über den tragischen Unfallhergang informiert. Die Gemeinde Tübach hat ihr Beileid ausgedrückt und den Angehörigen ihr Mitgefühl angeboten. Der Unfall erinnert eindrücklich an die Gefahren im Straßenverkehr und die Notwendigkeit, stets aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Regelmäßige medizinische Untersuchungen können dazu beitragen, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um Unfälle zu vermeiden.

Die Kantonspolizei St.Gallen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich verantwortungsbewusst im Straßenverkehr zu verhalten und die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Aspekte des Unfalls zu beleuchten und eine umfassende Aufklärung zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft wird die Ergebnisse der Ermittlungen prüfen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten





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