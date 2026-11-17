Fehlerfreier Artikel über tödlichen Arbeitsunfall in Thun am 16. November 2026, weitere schwere Unfälle in Wimmis und Frauenfeld, sowie Verfahren in Basel.

Der 17. November 2026 war geprägt von mehreren schweren Vorfällen in der Schweiz, bei denen Menschen schwer zu Schaden kamen oder starben. Die Polizei.news fasst die wichtigsten Meldungen des Tages zusammen, beginnend mit einem tragischen Arbeitsunfall in Thun. Dort verstarb ein junger Mann tödlich, während in Emmenbrücke die Suche nach Zeugen für eine Verletzungstat läuft.

Neben den Unfällen in Thun, Emmenbrücke, Wimmis und Frauenfeld befassten sich die Behörden in Basel mit dem Abschluss eines Voruntersuchungsverfahrens. Diese Kombination aus Verkehrsunfällen, Arbeitsunfällen und strafrechtlichen Ermittlungen zeigt die vielfältige und teilweise dramatische Bandbreite polizeilicher Einsätze an diesem Tag.

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Tödlicher Arbeitsunfall in Thun ereignet sich

In einer Werkstatt an der Grabenstrasse in Thun kam es am Montag, 16. November 2026, kurz nach 14.55 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 20-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern wurde bei Arbeiten an einem Bus eingeklemmt und schwer verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern noch ungeklärt.

Anwesende Drittpersonen und Rettungskräfte leiteten umgehend Reanimationsmassnahmen ein. Leider verstarb der 20-jährige Mann trotz der Bemühungen noch vor Ort. Die Kantonspolizei Bern untersucht unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland den genauen Hergang und die Umstände des Vorfalls weiter.

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Ungeklärte Kopfverletzungen in Emmenbrücke

Am Sonntag, 15. November 2026, traf die Luzerner Polizei in einem Restaurationsbetrieb an der Rüeggisingerstrasse in Emmenbrücke einen 32-jährigen Mann mit Kopfverletzungen an. Er befindet sich inzwischen in lebensbedrohlichem Zustand im Spital. Woher die Verletzungen stammen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht aktiv Personen, die zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr im Gebiet Gersag, Rüeggisingen oder Mooshüsli verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Ursache der Verletzungen aufzuklären.

Strafgericht entscheidet über Massnahme in Basel

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat die Voruntersuchung gegen einen heute 24-jährigen Schweizer abgeschlossen. Gegenstand waren ein mutmassliches Sexualdelikt an einem damals fünfjährigen Mädchen vom 18. Dezember 2025 auf der Oekolampadmatte sowie ein mutmasslich versuchtes Tötungsdelikt am folgenden Tag am St. Galler-Ring gegen einen damals 43-jährigen Mann.

Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten kam zum Schluss, dass der Beschuldigte zu den fraglichen Zeitpunkten nicht schuldfähig war. Die Staatsanwaltschaft erhebt deshalb keine Anklage, beantragt beim Strafgericht jedoch eine geeignete Massnahme. Ob die Taten begangen wurden, ob Schuldunfähigkeit vorlag und ob eine Massnahme nötig ist, entscheidet das Gericht. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

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Anhänger-Crash in Wimmis verletzt Autofahrerin schwer

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr wollte ein Auto mit Anhänger von der Gurzelestrasse in Wimmis in Richtung Spiez abbiegen. Dabei kollidierte das Gespann auf Höhe der Hauptstrasse 17 mit einem Verkehrspfosten. Der Anhänger kippte auf die Gegenfahrbahn und traf ein entgegenkommendes Auto. Die Lenkerin dieses Autos wurde schwer verletzt.

Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe; anschliessend brachte eine Ambulanz die Frau ins Spital. Der Fahrer des Zugfahrzeugs blieb unverletzt. Die Hauptstrasse war mehrere Stunden gesperrt, die Kantonspolizei Bern klärt den Unfallhergang ab. Der Verkehr wurde in diesem Bereich erheblich beeinträchtigt.

Motorradfahrer im Kreisel in Frauenfeld verletzt

Im Schweizerhofkreisel in Frauenfeld kollidierten am Montagabend gegen 19 Uhr ein Auto und ein Motorrad. Nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau fuhr eine 68-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstrasse in den Kreisel ein, als es zum Zusammenstoss mit dem bereits im Kreisel fahrenden Motorrad kam.

Der 77-jährige Motorradfahrer wurde mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau untersucht die Unfallursache. Die Umstände der Kollision sind noch nicht vollständig aufgeklärt.