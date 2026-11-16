Ein 32-Jähriger tötet bei Flucht vor Kontrolle ein 13-jähriges Mädchen in Sailauf. Festnahme wegen Tötungsdelikts.

Bei einem dramatischen Verkehrsunfall in der Gemeinde Sailauf im bayerischen Landkreis Aschaffenburg hat ein 32-jähriger Fahrer ein 13-jährige s Mädchen tödlich verletzt. Der tragische Vorfall ereignete sich am Dienstag, als der Mann versuchte, einer angedrohten Polizeikontrolle zu entkommen, und dabei mit hoher Geschwindigkeit über das Trottoir fuhr. Die junge Opferstarb noch am Unfallort an den schweren Verletzungen, wie die Polizei Aschaffenburg in einer offiziellen Bekanntgabe mitteilte.

Flucht mit gestohlenen Kennzeichen

Der 32-jährige Haupttatverdächtige hatte sein Fahrzeug mit gestohlenen Nummernschildern ausgestattet, was bereits vor der Kollision rechtliche Probleme aufwarf. Als die Beamten das Fahrzeug zur Kontrolle anweisen wollten, weigerte sich der Fahrer, anzhalten, und versuchte mit hohem Tempo zu fliehen. Diese aggressive Reaktion auf die Kontrollmaßnahme leitete die Kette von Ereignissen ein, die schließlich zum Tod des Mädchens führte.

Also read Flucht vor Polizei: Unfall im Kreisel, beinahe Frontalcrash – dann kommt der Nagelgurt

Tödliches Manöver auf dem Bürgersteig

Während der Fluchtfahrt durch Sailauf überholte der 32-Jährige laut Polizeiangaben ein anderes Fahrzeug rechtsseitig über das Trottoir. Dieses extrem gefährliche Manöver führte dazu, dass sein Auto zunächst mit einem anderen Fahrzeug kollidierte und er anschließend gegen ein vorausfahrendes Auto prallte. Bei diesem mehrfachen Zusammenstoß wurden eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind leicht verletzt, mussten jedoch nicht schwerwiegender behandelt werden.

Advertisement

Opfer hinter Hecke gefunden

Das 13-jährige Mädchen, das vom Fahrzeug erfasst worden war, wurde erst während der Unfallaufnahme hinter einer Hecke entdeckt. Obwohl sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden und ein Notarzt vor Ort eintraf, konnte der Tod des Mädchens nicht mehr verhindert werden. Die Rettungskräfte stellten nach den medizinischen Maßnahmen den eingetretenen Tod des Opfers fest, was die Schwere der Auswirkungen des Unfallmanövers verdeutlicht.

Festnahme und ermittelt wegen Tötungsdelikts

Sowohl der 32-jährige Fahrer als auch sein 34-jähriger Beifahrer, die ebenfalls bei dem Unfall verletzt wurden, wurden von den Beamten vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei leiten gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren ein. Der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts wird gegen den Fahrer geprüft, da seine Handlungen während der Flucht direkt mit dem Tod des Mädchens in Zusammenhang stehen.